Ученый посоветовал использовать латексные перчатки для защиты от вирусов

Латексные перчатки, подобранные по размеру, лучше остальных защитят от вирусов, сообщил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Из-за распространения коронавируса практически во всех регионах России введен обязательный масочно-перчаточный режим. Какие перчатки лучше всего защитят от вирусов, рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Эксперт советует выбирать латексные перчатки, поскольку они лучше других дезинфицируются. Для очищения можно использовать антисептические салфетки, он же подойдут и для полимерных перчаток. Специальные аэрозоли с антисептиком очистят изолирующие и фильтрующие тканевые перчатки.

«Что касается изолирующих латексных перчаток, то нужно помнить, что для полной дезинфекции нужно сочетать очищение специальными растворами и последующим мытьем рук в перчатках водой с мылом. После использования латексных перчаток нужно использовать увлажняющий крем», - цитирует Георгия Фролова агентство «Москва».

Тканевые перчатки эксперт советует замачивать в водном мыльном растворе с добавлением перекиси водорода. Спустя пять минут их нужно ополоснуть и высушить.

После возращения с улицы перчатки нужно сложить в пакет, плотно его закрыть, а уже потом снять одежду, обувь и вымыть ее. Только после этого можно дезинфицировать защитные средства. По словам специалиста, уличную одежду можно хранить в чехлах.