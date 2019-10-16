ФФОМС: требования результатов анализов на COVID-19 при оказании медпомощи недопустимы

При оказании медицинской помощи, в том числе при госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, врачи не могут требовать справку с результатами исследования на COVID-19, а также отказывать в оказании помощи, если такого документа нет. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Требования результатов тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, необоснованны, а отказы в оказании помощи без результатов этого анализа – недопустимы. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Как пояснили в организации, медучреждения требуют от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи. По информации Всероссийского союза пациентов, в некоторых регионах предлагают сдать платные тест на COVID-19, объясняя это тем, что пациент не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, поэтому исследование не оплачивается территориальной программой государственных гарантий. Однако такие требования недопустимы.

«Требование наличия результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования», - сообщила председатель ФФОМС Елена Чернякова.

ФФОМС потребовал от территориальных фондов усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным в оказании медпомощи.

Кроме того, в организации напомнили, что лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии (диализе) проводится в полном объеме. «Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены, – сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

В рамках ОМС плановая госпитализация, а также некоторые инструментальные и лабораторные исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы и пр.) проводятся только при наличии направления. Если эти условия соблюдены, а пациенту отказывают в помощи, ему нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО).

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