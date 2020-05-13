Эксперт прогнозирует рост "передозов" из-за коронавируса

В прошлом году количество передозировок наркотиками в Петербурге выросло на 10% по сравнению с 2018 годом. По мнению экспертов, в 2020 году ситуация только ухудшится. Не последнюю роль в этом сыграет эпидемия коронавирусной инфекции.

Антинаркотическая комиссия Петербурга представила отчет по итогам 2019 года. Согласно документу, в прошлом году в отделение токсикологии НИИ им. Джанелидзе поступило 3 916 горожан с отравлениями наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами). Это на 10% больше, чем в 2018 году - тогда было зарегистрировано 3 539 отравлений.

При этом число смертельных наркотических отравлений в 2019 году снизилось. Так, в прошлом году от передозировок умерли 580 человек, в 2018-м их было 611, а в 2017-м – 696.

Специалисты оценили ситуацию в Петербурге в 2019 году как предкризисную. Но в 2020 году ситуация может ухудшится, считает Алексей Лахов, заместитель гендиректора благотворительного фонда «Гуманитарное действие». По его мнению, эпидемия коронавируса приведет к росту передозировок, новых случаев заражения ВИЧ и гепатитами. Также может увеличиться число наркопотребителей. Этот вывод делается на основании заявления в ОНН: из-за распространения коронавируса может возникнуть дефицит наркотиков, эпидемия повлияла на незаконную торговлю, производство запрещенных препаратов, а также пути их распространения.

«По мнению экспертов ООН, когда наркотиков становится меньше, возрастают риски того, что зависимые начинают экономить и переходить, например, на инъекционное употребление, так как в таком случае нужно меньше наркотика, чтобы получить желаемый эффект. А инъекционный путь употребления сопряжен с опасностью использования общих игл, шприцев и емкостей для приготовления наркотиков, что, в свою очередь, повышает риски инфицирования ВИЧ и вирусных гепатитов», - рассказал Алексей Лахов «Доктору Питеру».

Эксперты Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) считают, что наркопотребители находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19: «Стареющая когорта потребителей опиоидов особенно уязвима перед этой болезнью из-за большого количества уже существующих проблем со здоровьем и факторов, связанных с образом жизни».

То есть, ка ни странно, благодаря эпидемии нового коронавируса, в стране и в мире сложилась идеальные условия для организации контроля, лечения и профилактики наркозависимости. Алексей Лахов предлагает разрешить работу низкопороговых программ помощи наркопотребителям, где они могут проходить тестирование на ВИЧ и гепатиты, получать медицинские и психологические консультации, гуманитарные наборы с продуктами питания, стерильными инструментами, средствами от передозировок, презервативами, средствами защиты от коронавируса - масками и перчатками. А специалисты получат возможность для работы с ними - приобщению к программам отказа от потребления наркотиков и реабилитации.

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