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Еще один петербургский врач умер от коронавируса

16:37, 12.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

В Петербурге сегодня умер от COVID-19 еще один врач. Хирург городской больницы № 20. Эту информацию подтвердила «Доктору Питеру» главврач стационара Татьяна Суровцева.

Еще один петербургский врач умер от коронавируса

Накануне, 11 мая, петербургская комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила смерть от коронавирусной 58-летней медсестры одной из городских поликлиник.

Женщина умерла в Покровской больнице. 9 мая была подтверждена смерть от коронавируса двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн. 

«Летела на работу, как на крыльях». В Петербурге умерла санитарка НИИ им. Вредена

В неофициальном общероссийском списке памяти медработников, погибших во время пандемии, сейчас указаны 172 фамилии, список пополняется.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

2 комментария Оставить комментарий

Вчера было интервью, как в 20-ке все тренировались-тренировались... и натренировались.

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Только не пишите опять всякую чушь про хронические заболевания и всего всякого сопутствующего.Лучше надо думать почему именно в стационарах наибольшее количество заражённых и особенно умерших мед работников?

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