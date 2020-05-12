Еще один петербургский врач умер от коронавируса

Еще один петербургский врач умер от коронавируса16:37, 12.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
В Петербурге сегодня умер от COVID-19 еще один врач. Хирург городской больницы № 20. Эту информацию подтвердила «Доктору Питеру» главврач стационара Татьяна Суровцева.
Накануне, 11 мая, петербургская комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила смерть от коронавирусной 58-летней медсестры одной из городских поликлиник.
Женщина умерла в Покровской больнице. 9 мая была подтверждена смерть от коронавируса двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
«Летела на работу, как на крыльях». В Петербурге умерла санитарка НИИ им. Вредена
В неофициальном общероссийском списке памяти медработников, погибших во время пандемии, сейчас указаны 172 фамилии, список пополняется.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Вчера было интервью, как в 20-ке все тренировались-тренировались... и натренировались.
Только не пишите опять всякую чушь про хронические заболевания и всего всякого сопутствующего.Лучше надо думать почему именно в стационарах наибольшее количество заражённых и особенно умерших мед работников?