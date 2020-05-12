Еще один петербургский врач умер от коронавируса

В Петербурге сегодня умер от COVID-19 еще один врач. Хирург городской больницы № 20. Эту информацию подтвердила «Доктору Питеру» главврач стационара Татьяна Суровцева.

Накануне, 11 мая, петербургская комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила смерть от коронавирусной 58-летней медсестры одной из городских поликлиник.

Женщина умерла в Покровской больнице. 9 мая была подтверждена смерть от коронавируса двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.

В неофициальном общероссийском списке памяти медработников, погибших во время пандемии, сейчас указаны 172 фамилии, список пополняется.

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