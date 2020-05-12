Зарубежные СМИ назвали заниженной смертность от COVID в России, Геннадий Онищенко не согласен

Экс-главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает «непрофессиональным хайпом» заявления, что реальная смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальных данных. Ранее о таком превышении реальной статистики написала газета Financial Times.

Как сообщает FT, реальное число умерших от COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, передает РБК со ссылкой на издание. К такому выводу журналисты пришли после анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

«Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — написало издание, уточняя, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, поскольку основана только на данных о смертности в Москве и Петербурге.

Эти расчеты прокомментировал сегодня Геннадий Онищенко. Он говорит, что подсчитать число умерших от COVID-19 можно только после того, как пандемия закончится - данные по смертности от коронавируса еще будут корректироваться, передают слова депутата «РИА Новости».

«Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — сказал изданию депутат.

Напомним, накануне вице-пермьер России Татьяна Голикова заявила, что летальность от COVID-19 в России более чем в 7 раз ниже, чем в целом по миру. На 12 мая, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», от коронавируса в стране умерли 2116 человек, из них 58 в Петербурге и 1179 – в Москве. Как ранее писал «Доктор Питер», данные комитета записи актов гражданского состояния говорят о том, что в Петербурге в апреле было зарегистрировано 5303 случая смерти. Это почти на 200 больше, чем в марте (5094) и на почти на 300, чем в феврале (5019). Однако, в январе этого года смертность в городе была выше апрельской – в первом месяце скончались 5382 человек. Если же сравнить апрельскую смертность 2020 и 2019, то в этом году было зарегистрировано почти на 100 смертей больше (в 2019-м - 5207).