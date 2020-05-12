Федеральная больница становится многопрофильным COVID-стационаром для петербуржцев

Клиническая больница №122 им. Соколова готовится к приему «ковидных» пациентов. Он открывается 14 мая. Как рассказал «Доктору Питеру» главный врач больницы Яков Накатис, такое решение принято на уровне ФМБА, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Несмотря на то, что бывшая МСЧ-122 давно стала вневедомственной клиникой Федерального медико-биологического агентства (раньше это была медсанчасть, относящаяся к Минатомпрому), она по-прежнему работает с так называемым спецконтингентом. Однако для прикрепленных к клинике пациентов остается теперь только амбулаторная помощь – там сохраняется чистая зона. Весь стационар переходит на режим работы с пациентами, инфицированными COVID-19. 14 мая открывается их прием. В стационаре, рассчитанном на 560 коек, смогут единовременно оказывать помощь 350 пациентам. Сокращение – из-за разделения на «чистую» («зеленую») и «грязную» («красную») зоны, организацию санпропускников и шлюза.

- У нас одно здание – в нем только первый и девятый этажи с отдельным лифтом остаются в «зеленой» зоне. Трехэтажный, как бы отделенный (условно) физиотерапевтический корпус оборудован под шлюзовую зону, в которую будет входить и выходить только медперсонал. Центральный вход мы полностью закроем, в приемном отделении - два бокса, через которые и будут поступать пациенты,- рассказал «Доктору Питеру» главный врач больницы Яков Накатис. – Закупили трехнедельный запас средств индивидуальной защиты, посчитали – нам нужно 450 защитных комплектов в сутки. По мере расходования будем постепенно докупать. В реанимационном отделении общей сложности 50 мест оборудованы ИВЛ, мы успели докупить несколько новых аппаратов. К кислороду подключены все койки в палатах. Кроме того, в нашей лаборатории есть ПЦР, мы готовы проводить по 300 тестирований на коронавирус ежедневно, до сих пор, в основном оно требовалось врачам и нашему «прикрепленному контингенту». Теперь по необходимости будем обследовать и поступающих пациентов с COVID-19. В больнице работают два компьютерных томографа, один из них пока оставляем в резерве, один - в работе. Ангиограф находится в «красной» зоне, так что если поступит пациент с коронавирусом, нуждающийся в стентировании, мы готовы его оперировать. Оперблок – тоже в «красной» зоне. Учитывая, что нельзя везти в больницы экстренной помощи, неперепрофилированные под COVID-19, пациентов с подтвержденным коронавирусом, в острой ситуации мы будем проводить им любые оперативные вмешательства. По сути, мы временно становимся многопрофильным «ковид»-стационаром. На рабочих местах – все специалисты, урологи, дерматологи, гастроэнтерологи, гинекологи, кардиологи, невропатологи. Инфицирование коронавирусом, к сожалению, не освобождает человека от любой другой – соматической патологии. Справляться с ней будет сложнее, конечно, чем в обычной ситуации, но мы готовы – все без исключения врачи работают как инфекционисты, к тому же еще двух специалистов - инфекционистов мы приняли на работу.

Как говорит Яков Накатис, все врачи готовы работать в новых условиях, их много и не надо: «нетяжелая форма ковида – болезнь таблеточная». А страдающих ею – большинство, тяжелым нужны уже реаниматологи, таких специалистов в клинике достаточно. Не хватает сейчас медсестер, санитаров, технического персонала. У кого-то маленькие дети и пожилые родители, 50 тысяч плюс, обещанные президентом Владимиром Путиным, не добавляют им желания рисковать здоровьем родных. Люди уходят.

- А в инфекционном стационаре самый большой объем дел у технического персонала – помочь переодеться работающим в «красной» зоне, обработать сантранспорт, проследить за состоянием пациентов, помочь лежачим… Хорошо хоть эта зарплата устраивает иногородних, но тоже – очереди на трудоустройство нет. Привлекаем студентов на помощь, - говорит главный врач.

Сам Яков Накатис «переезжает» в поликлинику, она полностью отделена сейчас от стационара, продолжает вести амбулаторный прием: «Мы не можем прекратить профоосмотры прикрепленного контингента, по-прежнему обеспечиваем медицинской помощью сотрудников спецпроизводств. Более того, несколько тысяч человек с этих предприятий требуют постоянного тестирования на коронавирусную инфекцию. Не закрываем судебную медицину и патанатомию – эта служба одна на Петербург и Сосновый бор».

В Клинической больнице №122 по-прежнему действуют договоры на удаленное психофизиологичекое обследование работающих в особых условиях на предприятиях атомной промышленности всей страны с помощью телемедицинских технологий. Кроме того, медицинскому персоналу сегодня более чем когда-либо тоже требуется психофизиологическое обследование и поддержка.

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