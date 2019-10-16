Кремлевский врач назвала полезные продукты, необходимые во время эпидемии

Во время эпидемии коронавирусной инфекции россиянам стоит налегать на простоквашу, зелень и печень трески, а также употреблять чайный гриб. По словам диетолога поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Веры Шарошкиной, эти продукты укрепляют иммунитет.

Во время эпидемии коронавируса в рацион нужно добавить продукты, которые укрепляют иммунитет. Например, справиться с этой задачей поможет печень трески и зелень, говорит диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте, как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь», - цитируют врача РИА Новости.

После покупки все продукты в упаковках или без них необходимо тщательно вымыть, напомнила диетолог. Зелень она советует замачивать в воде на несколько минут. Врач добавила, что укроп, петрушка и лук нужно употреблять каждый день - их можно добавлять в супы, гарниры и салаты.