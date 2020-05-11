Апрельская рождаемость в Петербурге побила антирекорд за 9 лет

В апреле в Петербурге появились на свет 3774 новорожденных. Такого низкого показателя рождаемости не было в городе как минимум с 2011 года. Апрельская смертность в Петербурге не превысила январскую.

В апреле в Петербурге родились 3774 детей. Об этом говорят данные городского комитета записи актов гражданского состояния. Это самое низкое число новорожденных за месяц как минимум с 2011 года. В целом меньше 4 тысяч новорожденных в месяц за это время было только единожды – в мае 2011 года. Тогда на свет появились 3980 малышей.

Умерли в апреле 5303 петербуржцев. Это больше, чем в марте (5094) и феврале (5019), но меньше числа смертей в январе (5382). Для сравнения, в апреле прошлого года в городе было зарегистрировано 5207 случаев смерти.

© Доктор Питер