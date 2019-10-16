Ученые США: В этом году коллективного иммунитета против COVID-19 не ждите

В 2020 году достигнуть коллективного иммунитета против COVID-19 не получится ни в одной стране. Без вакцины даже в США, одной из самых пострадавших от коронавируса стран, такой иммунитет может возникнуть не раньше следующего года, считают американские ученые. А также предупреждают, что идеи «коронавирусных вечеринок» ради иммунитета в случае с COVID-19 смертельно опасны.

По словам ученых, все заявления о том, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции уже скоро может замедлить распространение болезни, ошибочны и могут привести к катастрофе общественного здравоохранения. Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Блумберге (США) считают, что достигнуть коллективного иммунитета в этом году без вакцины не удастся. Такой вывод они сделали на основе статистики по инфицированию SARS-CoV-2 в разных странах, где доля инфицированных не превышала 2-4% населения. В то время как для коллективного иммунитета защита от инфекции - после перенесенного заболевания или вакцинации - должна быть как минимум у 70% населения.

«Без вакцины более 200 миллионов американцев должны были бы заразиться, прежде чем мы достигнем этого порога (на сегодня в США зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания COVID-19, более 79 тысяч человек умерли – Прим. ред.)», - говорят ученые. По их словам, при нынешних темпах пандемии в США, наиболее пострадавшей от коронавируса, коллективный иммунитет может появиться в стране не раньше следующего года, только это может стоить жизни более полумиллиону американцев.

Также американские эпидемиологи предупреждают об опасности идей о «контролируемом добровольном заражении», наподобие популярных в 80-х годах «ветрянка-пати». COVID-19 в 100 раз более смертелен, чем ветряная оспа, говорят эксперты.

«Тот, кто пойдет на «коронавирусную вечеринку», чтобы заразиться, не только существенно увеличит свои шансы умереть в следующем месяце, но и подвергнет риску свои семьи и друзей. В настоящее время COVID-19 является основной причиной смерти в Соединенных Штатах, убивая почти 2000 американцев каждый день. Ветряная оспа никогда не убивала более 150 американцев в год», - говорят ученые.

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