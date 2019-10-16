На доплаты медикам, помогающим пациентам с коронавирусом, Петербург получит более 437 млн рублей

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов между регионами, предназначенные на доплаты медработникам за помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Петербургу в общей сложности выделили на эти цели более 437 млн рублей, Ленобласти – почти 400 млн.

Исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов подписал два распоряжения о распределении в 2020 году межбюджетных трансфертов регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится на сайте кабмина 10 мая. В общей сумме из федерального бюджета на это выделяется более 12 млрд рублей.

Согласно распоряжению № 1224-р от 8 мая Петербург получит 183,7 млн рублей на стимулирующие выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» медработникам, оказывающим помощь пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией и пациентам из групп риска заражения COVID-19. Ленобласти выделено 197,4 млн рублей.

По второму распоряжению № 1225-р тоже от 8 мая, Петербургу будет направлено 253,6 млн на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Ленобласти выделяется по этому документу 202,1 млн рублей.

Кроме того, правительство расширило возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Теперь деньги можно направлять также на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики инфекции и на проведение такой диагностики. В общей сложности из резервного фонда кабмин выделил в марте и апреле регионам более 65,8 млрд рублей. Эти средства должны направляться на создание коечного фонда, оснащение больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

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