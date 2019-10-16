В НМИЦ онкологии им. Петрова запустили онлайн-выставку о работе в годы войны

Любой желающий сможет посетить выставку «НИИ Онкологии в годы Великой Отечественной войны» - она проходит в онлайн-формате. Петербуржцы смогут увидеть фотографии сотрудников, экспонаты музея НМИЦ, например, «счастливую» шапку самого Петрова, журнал дежурств института 1941-1942 годов и многое другое.

В НМИЦ онкологии им. Петрова запустили онлайн-выставку «НИИ Онкологии в годы Великой Отечественной войны». Так, любой желающий сможет посмотреть фотографии сотрудников в годы войны и блокады и экспонаты музея НМИЦ, например, «счастливую» шапку самого Петрова, журнал дежурств института 1941-1942 гг., программу одной из научных конференций, которые институт продолжал проводить даже в столь тяжелое время.

Кроме того, виртуальные посетители смогут увидеть тяжелые будни НИИ Онкологии глазами ребенка - на выставке представлены воспоминания дочери одной из сотрудниц - Оли Шемякиной. С зимы 1941 года работники института не только работали в нем, но и жили вместе с семьями, в том числе и с детьми. Всего таких детей, как их называли – «онкологических», было 10-12.

«До войны мама работала врачом клинической лаборатории. Когда началась война, все, кто имел диплом врача, стали хирургами. У мамы были хорошие руки, она быстро обучилась, а недостатка в практике не было. Когда приходил эшелон с раненными, хирурги сутками не отходили от операционного стола. Эшелоны приходили часто. От железной дороги Пискаревка – Ржевка подвели ветку прямо к больнице. Построили деревянную платформу с крышей, раненых выгружали на платформу и на каталках развозили по павильонам. Послеоперационные больные лежали даже в коридорах и крытых проходах между павильонами», - так Оля Шемакина описывала будни.

Посмотреть онлайн-выставку «НИИ Онкологии в годы Великой Отечественной войны» можно по ссылке.

© Доктор Питер