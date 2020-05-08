Рошаль: После эпидемии коронавируса в российских больницах нужно провести «оптимизацию наоборот»17:00, 08.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль призвал провести «оптимизацию наоборот» в российских больницах, когда эпидемия коронавируса закончится.
После эпидемии COVID-19 власти должны изменить работу российских медучреждений. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что в стране необходимо провести оптимизацию, но «наоборот».
«Сейчас Национальная медицинская палата и я как ее президент работаем над материалом "Каким мы видим здравоохранение после коронавируса"... я сформулировал это таким образом - оптимизация наоборот», - сказал эксперт в эфире программы «Соловьев Live».
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Врач добавил, что может сравнить результаты работы своего НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с любой мировой клиникой, работающей по тем же направлениям. «Иногда мы и опережаем. Не все такое ***. Но какие-то общие вопросы, организационные, они нужны. Структуру управления, обязанности государства, изложенные точно, чтобы человек в любой точке мог получить достаточную помощь».
2 комментария Оставить комментарий
Можно нам заодно Путина и Соловьева "наоборот"? Очень бы хотелось поменять! А так от осинки не родятся апельсинки, вроде бы должен знать уже человек в таком возрасте что рыба гниет с головы.
В период таких эпидемий следует думать и о других людях, которые страдают от других диагнозов. Сейчас невозможно получить консультативную помощь от кардиологов. В Питере, например, аритмия сердца это не экстренный случай и в поликлинику вас не пропускают, экстренными считают фурункул или что сломали. Самая высокая смертность в Мире и в нашей стране это от сердечно-сосудистых заболеваний, умирает более 50 %, а от коронавируса в нашей стране на сегодня всего 0,9 %. Где логика, Зин?