Рошаль: После эпидемии коронавируса в российских больницах нужно провести «оптимизацию наоборот»

Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль призвал провести «оптимизацию наоборот» в российских больницах, когда эпидемия коронавируса закончится.

После эпидемии COVID-19 власти должны изменить работу российских медучреждений. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что в стране необходимо провести оптимизацию, но «наоборот».

«Сейчас Национальная медицинская палата и я как ее президент работаем над материалом "Каким мы видим здравоохранение после коронавируса"... я сформулировал это таким образом - оптимизация наоборот», - сказал эксперт в эфире программы «Соловьев Live».

Врач добавил, что может сравнить результаты работы своего НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с любой мировой клиникой, работающей по тем же направлениям. «Иногда мы и опережаем. Не все такое ***. Но какие-то общие вопросы, организационные, они нужны. Структуру управления, обязанности государства, изложенные точно, чтобы человек в любой точке мог получить достаточную помощь».