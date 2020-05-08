Володин: Выход из ограничительных мер будет тяжелее их введения, возможен новый всплеск заболеваний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что выход из режима ограничительных мер будет еще тяжелее их введения. По его словам, в России может быть новый всплеск заражения коронавирусом, поэтому снимать ограничения нужно постепенно.

Выходить из режима самоизоляции нужно поэтапно, поскольку в России может наступить новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали», - цитируют Володина РИА Новости.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа: сначала россиянам разрешат заниматься спортом на улице, затем гулять по городу, начнут работать образовательные организации и магазины. Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие парков и скверов, однако посетителям нужно будет соблюдать дистанцию.