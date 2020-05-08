В Петербурге с начала года 46 человек заболели корью

С начала года в Петербурге зарегистрировали 46 случаев заболевания корью, из них две трети - у детей. Как отмечают эпидемиологи, ситуация по заболеваемости корью в городе остается неблагополучной.

Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, за 4 месяца этого года (по состоянию на 6 мая) в Петербурге зарегистрировано 46 случаев заболевания корью, в том числе 30 у детей до 17 лет.

«В 2020 году эпидемическое неблагополучие в отношении кори сохраняется, при этом за истекший период года уровень заболеваемости Санкт-Петербурге корью не превышает показатель 2019 года», - говорится в сообщении ведомства.

Заболеваемость корью растет в городе третий год подряд. Напомним, за весь прошлый год число заболевших достигло сотни человек. Корь – очень заразная инфекция - если человек ею никогда не болел и не был привит, при контакте с заболевшим заражение происходит в 99% случаев. Единственной эффективной защитой от кори остается прививка. Как говорили ранее в Роспотребнадзоре, согласно рекомендациям ВОЗ, благополучной по кори считается ситуация при регистрации 1 случая на 1 млн жителей. То есть для Петербурга это не более 5 случаев за год.

С 24 апреля главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на проведение плановой вакцинации детям, также проводится вакцинация по эпидпоказаниям (к примеру, против клещевого энцефалита, бешенства, кори).

Справка

Корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источник инфекции - больной человек. Болезнь протекает с высокой температурой до 40 градусов, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется пятнисто-папулезная сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – на груди и теле, затем – на руках и ногах.

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