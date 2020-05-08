Стимулирующие выплаты петербургским медикам, борющимся с COVID-19, начнут выплачивать после 11 мая

Петербургские медики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты после 11 мая. Об этом сообщается на сайте Смольного.

После 11 мая в Петербурге начнутся выплаты медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Об губернатор города Александр Беглов сообщил на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

На стимулирующие выплаты Петербургу из федерального бюджета выделено 635 млн рублей. Деньги уже поступили, выплаты начнутся после майских праздников.

Как сообщается на сайте Смольного, врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Врачи стационаров, работающие с «ковидными» пациентами, получат 80 тысяч рублей в месяц, средний персонал – 50 тысяч, младший – 25 тысяч рублей.

Александр Беглов сообщил, что 838 медиков, работающих в больницах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544,3 тысяч рублей. Всего за март и первую половину апреля выплаты на общую сумму 140,3 млн рублей получат 9405 медиков. Кроме того, в апреле на стимулирующие выплаты медработникам направлено 221 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей из городского.