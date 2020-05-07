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Геннадий Онищенко считает, что коронавирус «начал выдыхаться»

09:26, 07.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что COVID-19 начинает «выдыхаться», новых вспышек заболеваемости быть не должно. По его мнению, в России уже пора снять ограничения, чтобы люди могли работать.

Геннадий Онищенко считает, что коронавирус «начал выдыхаться»

«Коронавирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», - сообщил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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По его словам, в борьбе с коронавирусом российские специалисты опираются на опыт зарубежных коллег. Это помогает эффективно бороться с эпидемией: «Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», – цитирует Онищенко Sputnik.

Он считает, что в стране не нужно ужесточать карантинные меры, поскольку россиянам необходимо работать.

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

1 комментарий Оставить комментарий

Выдыхается поток вранья. А вирусок как был убогим, так и остается.

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