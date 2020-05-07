Геннадий Онищенко считает, что коронавирус «начал выдыхаться»

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что COVID-19 начинает «выдыхаться», новых вспышек заболеваемости быть не должно. По его мнению, в России уже пора снять ограничения, чтобы люди могли работать.

«Коронавирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», - сообщил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, в борьбе с коронавирусом российские специалисты опираются на опыт зарубежных коллег. Это помогает эффективно бороться с эпидемией: «Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», – цитирует Онищенко Sputnik.

Он считает, что в стране не нужно ужесточать карантинные меры, поскольку россиянам необходимо работать.