Главврачей «ковидных» стационаров Петербурга просят не оставлять родственников пациентов без информации

Петербуржцы сообщают о проблемах с получением информации о состоянии здоровья их близких, госпитализированных в «ковидные» стационары города. Как пояснили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, в ведомстве знают о проблеме, поэтому попросили главврачей больниц улучшить доступ родственников к информации.

В условиях, когда в больницах запрещены любые посещения, единственным каналом связи с госпитализированными близкими остается телефон. И то, если их состояние позволяет общаться по телефону. Читатели «Доктора Питера» рассказывают, что не могут вовремя узнать о состоянии родных, которые проходят лечение в стационарах, перепрофилированных под оказание помощи пациентам с COVID-19. Как подтвердили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в выходные, действительно, было трудно дозвониться до больниц. В ведомстве уточнили, что главврачей просили обратить внимание на улучшение доступа родных к информации. В то же время, в комздраве просят и родственников понять, что у врачей сейчас много работы, поэтому вести беседы как раньше у них просто нет возможности.

В частности, в Мариинской больнице, начавшей принимать пациентов с коронавирусной инфекцией с 27 апреля, рассказали, что уже завтра будут работать 3 справочных телефона для родственников.

«Сейчас работает 2 телефона справочной службы по состоянию пациентов: 275-74-65 (ежедневно с 8:00 до 20:00) и 275-74-46 (пн.- пт. с 8:00 до 20:00, кроме праздников). Также для информирования родственников пациентов о состоянии больного с завтрашнего дня заработает многоканальный телефон колл-центра 605-03-03 (пн.-сб. с 8:00 до 20:00). Пожалуйста, дозванивайтесь, и наберитесь немного терпения, сейчас все сотрудники стационара работают с большой нагрузкой, в том числе и справочная служба», - сообщили в пресс-службе Мариинской больницы.

Как уточнили в стационаре на Литейном, по телефону родственникам могут предоставить информацию только о названии отделения, где лежит пациент, его общем состоянии (среднее, тяжелое и т.д.) и данные о температуре.

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