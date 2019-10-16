За неделю на укусы клещей пожаловались 359 петербуржцев

За 18 неделю этого года в петербургские больницы из-за укусов клещей обратились 359 петербуржцев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

С 27 апреля по 3 мая с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 359 петербуржцев, в том числе 115 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, чаще всего клещи нападали на горожан на территории Ленинградской области. На территории Петербурга зарегистрировано 38 случаев: 11 - в Курортном районе, по 8 – в Пушкинском и Приморском, по 3 в Выборгском и Красногвардейском, по 2 – в Кировском и Колпинском районах, 1 – в Петродворцовом.

По данным ведомства, за неделю в лабораториях было исследовано 232 клеща, 40 из них оказались переносчиками боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге с начала года против клещевого вирусного энцефалита сделали прививки 8 108 человек, из них – 2547 детей, ревакцинированы 9817 человек, в том числе 1716 детей.

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