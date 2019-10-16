В Роспотребнадзоре рассказали, как соблюдение дистанции поможет не заразиться коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, как соблюдение дистанции поможет не заразиться коронавирусом14:39, 06.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Во время эпидемии коронавируса россиян просят соблюдать дистанцию. По словам специалистов Роспотребнадзора, расстояние в 1,5 метра считается минимально необходимым для обеспечения безопасности.
В общественных местах и на улице россияне должны держаться друг от друга подальше - дистанция должна быть не менее 1,5 метра. По словам специалистов, это поможет снизить риски заражения COVID-19.
«При нарушении дистанции смесь воздуха и частиц от инфицированного человека может попасть на лицо, глаза, кожу, одежду. С загрязненными поверхностями можно принести вирус домой. Соблюдать дистанцию необходимо везде: в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице», - сообщили в ведомстве.
По данным специалистов, расстояние, на которое распространяется вирус от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра. Например, во время бега дистанция должна быть больше, чем во время ходьбы, поскольку у бегущего более активное дыхание, он быстрее передвигается в пространстве.
«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»
В ведомстве добавили, что соблюдать дистанцию нужно, даже если все носят защитные маски. Помимо этого, специалисты просят как можно реже трогать лицо, тщательно мыть руки, стирать одежду после возвращения домой.
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев