Клинический психолог Минздрава рассказал, как выходить из самоизоляции без стресса

Не только самоизоляция, но и выход из нее для некоторых может стать дополнительным стрессом. Как считают специалисты, готовиться к возвращению в социум надо заранее. Главный клинический психолог Минздрава Юрий Зинченко дал несколько советов, как сделать этот процесс более мягким и безболезненным.

По словам Юрия Зинченко, выходить из самоизоляции надо будет поэтапно и плавно, чтобы избежать стресса от резко обрушившихся социальных контактов и профессиональных задач, от которых человек мог отвыкнуть.

- Вирус не заканчивается по команде, и поэтому необходимо понимать, что первое время важно продолжать соблюдать профилактические меры, не пытаться за один день посетить все места общественного пользования, о которых мечталось весь период самоизоляции. Поэтому лучше всего постараться разработать индивидуальный график выхода из режима самоизоляции, распределить во времени и среди всех членов семьи выходы из дома и посещение различных общественных мест. Это позволит не только обезопасить себя, но и самоорганизоваться, правильно распределить собственный физический и психологический ресурсы, - приводятся слова специалиста на сайте Минздрава.

По мнению главного клинического псиихолога Минздрава, в первое время человек может переоценить собственные физические возможности, думая, что у него много энергии и сил. На самом деле во время самоизоляции его тонус мог снизиться.

- Второе важное правило – уделить внимание спорту и физической нагрузке как неотъемлемым составляющим нашего физического и психологического здоровья. Несмотря на то, что может хотеться посетить развлекательные мероприятия, нужно понимать, что гиподинамия, которая свойственна всем, кто оказался в ситуации снижения активности, приводит также к снижению тонуса и повышению стресса и тревожности. Поэтому прогулки на воздухе, пробежка и другие виды полезного спорта, помогут не только вернуть себя в форму, но и улучшить эмоциональный фон, - говорит Юрий Зинченко.

Кроме того, всем надо будет вновь перестраиваться с виртуального на реальное общение, а значит, надо быть готовым столкнуться с реальными эмоциями людей, которые могли по-разному переживать самоизоляцию. Психолог советует проявить сдержанность и сопереживание к чувствам окружающих.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 317 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 3 летальных исхода от COVID-19 - общее число умерших достигло 37. Всего в городе зарегистрировано 5346 случаев заболевания.

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