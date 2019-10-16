ФАС потребовал от производителя «Аллокин-альфа» прекратить рекламировать препарат как средство от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба потребовала от производителя препарата «Аллокин-альфа» прекратить распространять информацию о его эффективности в лечении коронавируса. Сведения о том, что препарат помогает справиться с COVID-19 были опубликованы на сайте лекарства.

ФАС потребовала прекратить рекламировать препарат «Аллокин-альфа» как средство от COVID-19.

Как сообщили в ведомстве, на сайте, посвященному препарату, была опубликована информация, что применение «Аллокин-альфа» при лечении COVID-19, протекающей в легкой и средне-тяжелой форме, предположительно сократит сроки вывода вируса из органзима и предупредит развитие жизнеугрожающих состояний у большинства пациентов. Также сообщалось о положительных результатах терапии в профилактике заболеваемости среди медицинских работников. Однако в инструкции к препарату о его действии на новый коронавирус ничего не сказано.

«Описание общих характеристик препарата, его состав и указание воздействия на организм человека не могут служить основанием для однозначного вывода об эффективности препарата «Аллокин-альфа» в рамках лечения новой коронавирусной инфекции», - сообщили в ФАС.

Антимонопольщики считают, что такая реклама может вводить россиян в заблуждение. На этом основании компании выдали предупреждение о «необходимости прекращения действий, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции».

Если компания не прекратит распространение такой информации, будет возбуждено антимонопольное дело, нарушителям может грозить административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

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