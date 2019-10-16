Петербургские медики: Для допуска ребенка к прививке решающим будет осмотр врача

В Петербурге возобновили плановую вакцинацию детей в рамках Нацкалендаря. Специалисты рассказали, кого будут допускать до прививок, нужно ли заранее делать тест на коронавирус и как в поликлиниках должны обеспечивать защиту детей от инфекций.

Напомним, с 24 апреля главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на плановую вакцинацию детей. Это значит, что теперь в поликлиниках возобновляют проведение детских прививок в рамках Нацкалендаря. По словам петербургских эпидемиологов, несмотря на пока еще сложную эпидобстановку, профилактику других серьезных и порой смертельных инфекций у детей необходимо продолжать, о чем ВОЗ не раз в последнее время заявляла. По словам специалистов, с начала года во всех регионах - подъем заболеваемости коклюшем, корью. Подход к проведению вакцинации, по словам специалистов, остается прежним. Определяющее значение для допуска к прививке будет иметь осмотр ребенка врачом, проведение термометрии. Предоставлять результаты теста на COVID-19 не потребуется.

- У нас стандартный подход к проведению иммунизации, - объясняет главный детский специалист по иммунопрофилактике Петербурга Сусанна Харит. – Мы же никогда не требуем перед прививками обследования на какую-то другую инфекцию, анализ на дизентерию, сальмонеллез или РС-вирус. Поэтому такого требования (анализа на COVID-19) никто не предъявляет.

По словам Сусанны Харит, если ребенок идет на вакцинацию, в его окружении все должны быть здоровы, и родители четко должны оценивать семейную эпидситуацию и возможные контакты. В поствакцинальном периоде, в течение хотя бы 5-7 дней после прививки, контакты ребенка тоже надо ограничить, чтобы он не сталкивался с кашляющими и чихающими. То, что некоторые дети из-за вынужденного перерыва нарушили свой график прививок, по словам Сусанны Харит, не страшно. Современный подход предполагает сочетанную иммунизацию. «Все что пропущено, может быть сделано одновременно с другими вакцинами», - пояснила эксперт.

Главный специалист отдела эпиднадзора петербургского Роспотребнадзора Галина Чугунова подтвердила, что если у ребенка нет никаких симптомов, то нет и необходимости в специальных лабораторных исследованиях. Для детей с хроническими заболеваниями предусмотрен отдельный порядок иммунизации. В целом же для защиты прививающихся от коронавирусной инфекции в самих поликлиниках должен быть создан безопасный режим, а вакцинация должна проводиться по записи.

- Идеально - выделить для проведения прививок здоровым отдельные дни, в худшем случае – часы. Перед тем как начать вакцинацию, необходимо провести тщательную дезинфекцию помещений по типу «генеральной уборки». Приглашать на прививки надо только на определенное время. Причем предусмотреть так, чтобы уже прошедшие прививку не встречались со следующими. Это сложно, это специальные графики, для каждой поликлиники надо хорошо всё продумать с учетом ее местоположения, мощностей и возможностей. Только в этом случае, с максимальным разобщением, можно проводить прививки, - пояснила Галина Чугунова.

По мнению экспертов, опасаться делать вакцинацию, думая, что бессимптомно болеешь COVID-19, тоже не стоит.

- Можно быть бессимптомным носителем возбудителя инфекции, при этом самому никогда не болеть. Например, очень многие являются носителями пневмококка, стафилококка, даже менингококковой инфекции, при этом сами не болеют (...). Обнаружение того или иного возбудителя еще не говорит, будет ли это просто носительство или заболевание. Можно или нельзя прививать человека в состоянии носительства той или иной инфекции? В общем, мы это делаем всегда. Мы же не знаем, носителем каких микроорганизмов может быть взрослый или ребенок, приходящий на прививку, – что у него есть в носоглотке, кишечнике. Человек может быть носителем любой патологии. Может она развиться в поствакцинальном периоде? В каких-то ситуациях может. Если судить по госпитализации детей в поствакцинальном периоде в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней (бывший НИИДИ), то 90% из них страдают острыми заболеваниями, по времени совпавшими с проведенными прививками. Такая ситуация всегда возможна. При этом мы четко должны понимать, что это не связано с вакцинацией, что прививка не усугубляет, как правило, течение острых заболеваний, и эти заболевания не влияют отрицательно на формирование специфического иммунитета к инфекции.

Сусанна Харит, в свою очередь, напомнила, что раньше прививки против опасных заболеваний делались даже детям на фоне заболевания малярией или туберкулеза.

- В 60-70 годы, когда в некоторых странах Африки были вспышки кори, детей с малярией, туберкулезом на фоне острого состояния все равно прививали от кори и это им не повредило - течение заболевания не ухудшило, они сформировали иммунитет и не заболели корью. Почему это делалось? Потому что наслоение кори на эти инфекционные заболевания приводило к летальному исходу, - пояснила инфекционист.

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