Главный санврач Петербурга досрочно сняла запрет на профосмотры. Диспансеризация разрешается

Главный санврач Петербурга досрочно сняла запрет на профосмотры. Диспансеризация разрешается10:18, 29.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова отменила запрет на проведение профилактических медосмотров, который установила 23 марта. Об этом говорится в новом постановлении главы Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на проведение профилактических осмотров. Он был установлен в третьем постановлении от 23 марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в городе Санкт-Петербург». Согласно документу, запрет должен был действовать до 30 апреля.
«Снять с 28 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп», - говорится в новом, десятом постановлении.
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Ранее петербургский Роспотребнадзор досрочно снял запрет на проведение плановой вакцинации детям и вакцинации по эпидпоказаниям.
© Доктор Питер
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Это видимо касается профосмотров по 302Н приказа Минздрава России?!
Как бы по нему требуются узкие специалисты...
Т.е. они будут выходить на свою работу что ли?! С них снимается запрет?