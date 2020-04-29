Главный санврач Петербурга досрочно сняла запрет на профосмотры. Диспансеризация разрешается

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова отменила запрет на проведение профилактических медосмотров, который установила 23 марта. Об этом говорится в новом постановлении главы Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на проведение профилактических осмотров. Он был установлен в третьем постановлении от 23 марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в городе Санкт-Петербург». Согласно документу, запрет должен был действовать до 30 апреля.

«Снять с 28 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп», - говорится в новом, десятом постановлении.

Ранее петербургский Роспотребнадзор досрочно снял запрет на проведение плановой вакцинации детям и вакцинации по эпидпоказаниям.

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