В Роскачестве назвали продукты, от которых россияне отказались на самоизоляции

Почти половина россиян во время эпидемии коронавируса отказались от алкоголя, следует из опроса Роскачества. Многие сократили количество сладостей в рационе и колбасных изделий.

Эксперты Роскачества и компании OMI (Online Market Intelligence) выяснили, от каких продуктов россияне отказались во время эпидемии коронавируса. Они опросили более тысячи человек. Почти половина из них (45%) перестали пить спиртное, 38% опрошенных сократили количество сладостей, а 35% исключили из рациона колбасные изделия. По данным специалистов, чаще от этих продуктов отказываются россияне старше 55 лет.

Также в исследовании говорится, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%).

Согласно опросу, большинство россиян (57%) не изменили свои привычки и покупают те же товары, что и до эпидемии, а 27% руководствуются только стоимостью продуктов.

35% участников опроса сообщили, что расходы на питание увеличились за последний месяц, что может быть связано с самоизоляцией. А у 25% - сократились, поскольку они стали экономить и покупать только самые необходимые продукты.

© Доктор Питер