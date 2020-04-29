В Роскачестве назвали продукты, от которых россияне отказались на самоизоляции

В Роскачестве назвали продукты, от которых россияне отказались на самоизоляции09:24, 29.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Почти половина россиян во время эпидемии коронавируса отказались от алкоголя, следует из опроса Роскачества. Многие сократили количество сладостей в рационе и колбасных изделий.
Эксперты Роскачества и компании OMI (Online Market Intelligence) выяснили, от каких продуктов россияне отказались во время эпидемии коронавируса. Они опросили более тысячи человек. Почти половина из них (45%) перестали пить спиртное, 38% опрошенных сократили количество сладостей, а 35% исключили из рациона колбасные изделия. По данным специалистов, чаще от этих продуктов отказываются россияне старше 55 лет.
Также в исследовании говорится, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%).
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Согласно опросу, большинство россиян (57%) не изменили свои привычки и покупают те же товары, что и до эпидемии, а 27% руководствуются только стоимостью продуктов.
35% участников опроса сообщили, что расходы на питание увеличились за последний месяц, что может быть связано с самоизоляцией. А у 25% - сократились, поскольку они стали экономить и покупать только самые необходимые продукты.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Половина Россиян )) откуда такие данные, автор жжёт. Народ не пить ни жрать не перестал и не перестанет. Хочется спросить кто когда и как проводил опрос, на какие данные ссылается автор. Может это кучка веганов дегиниратов??