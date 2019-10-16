Айтишники подарили аппараты ИВЛ больнице № 20

Городская больница № 20 получила от спонсоров аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода и другое медоборудование, необходимое для лечения пациентов с COVID-19, - рассказала «Доктору Питеру» главный врач Татьяна Суровцева. По ее словам, по перепрофилированию относящейся к этой больнице 42-й поликлиники пока ясности нет.

Крупная российская IT-компания, присоединившись к акции взаимопомощи #МыВместе, которую организовал Общероссийский народный фронт, закупила и доставила в больницу более 100 единиц медоборудования и комплектующих. Это аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, рото-носовые маски, дыхательные трубки.

«Мы не стремимся завоевать признание, участвуя в этой акции, нам важнее показать, что там, где сейчас недостаточно ресурсов государства, старается помочь бизнес. На наш взгляд, такие инициативы будут снижать социальную напряженность, вызванную пандемией коронавируса», - говорит меценат Сергей Гирдин.

- Благодарность наша не имеет границ, такая помощь бесценна, - говорит Татьяна Суровцева. - Вместе с медоборудованием мы получили еще восемь коробок расходников, которые просто жизненно необходимы. Отдельная благодарность - строителям, которые всего за три дня построили в нашей больнице прекрасный шлюз с душевыми кабинками. Коллеги из Гамбурга прислали 200 масок-щитов. Помощь идет постоянно от совершенно разных людей.

Напомним, больница на улице Гастелло была перепрофилирована «под ковид» одной из первых в Петербурге. Как рассказала «Доктору Питеру» главный врач Татьяна Суровцева, сейчас в стационаре лечатся 75 пациентов с диагнозом COVID-19 и 180 - с пневмонией, у которых вирус пока официально не подтвержден. 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 30 пациентов – на кислороде. Коронавирусом заболели 8 сотрудников больницы — заведующая реанимацией (она госпитализирована в Боткинскую), реанимационные медсестры и уборщица.

Решение о перепрофилировании поликлинического отделения №42 (поликлиника входит в состав больницы №20) под прием пациентов с COVID-19 пока в комитете по здравоохранению не принято.

- Но если возникнет такая необходимость, то конечно, мы будем готовы к приему пациентов и в поликлинике, - говорит главврач больницы Татьяна Суровцева.

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