Эксперты назвали самых востребованных специалистов телемедицины

​Во время карантина и самоизоляции россияне стали чаще обращаться к специалистам по интернету, телемедицина стала особенно популярной. По данным экспертов, чаще всего обращаются к кардиологам, аллергологам и гинекологам.

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в России выросла популярность телемедицины. Поскольку плановая медицинская помощь временно приостановлена, для многих это единственный способ пообщаться с врачом.

По данным сервиса «Доктор на работе», чаще всего россияне обращаются к кардиологам, аллергологам и гинекологам.

«Довольно высок процент консультаций по кардиологическим проблемам, пациентов беспокоит нестабильное артериальное давление. В связи с приближением сезона цветения растет число обращений к специалистам-аллергологам. Тем не менее чаще всего пациенты обращаются к гинекологам — 17%, неврологам — 14% и гастроэнтерологам — 12%», - пишет ТАСС.

По данным сервиса DocDoc, популярностью пользуются терапевты, педиатры, гинекологи, гастроэнтерологи и аллергологи.