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Эксперты назвали самых востребованных специалистов телемедицины

13:11, 28.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

​Во время карантина и самоизоляции россияне стали чаще обращаться к специалистам по интернету, телемедицина стала особенно популярной. По данным экспертов, чаще всего обращаются к кардиологам, аллергологам и гинекологам.

Эксперты назвали самых востребованных специалистов телемедицины

Во время эпидемии коронавирусной инфекции в России выросла популярность телемедицины. Поскольку плановая медицинская помощь временно приостановлена, для многих это единственный способ пообщаться с врачом. 

По данным сервиса «Доктор на работе», чаще всего россияне обращаются к кардиологам, аллергологам и гинекологам.

Россияне смогут получить медпомощь по интернету во время эпидемии коронавируса

«Довольно высок процент консультаций по кардиологическим проблемам, пациентов беспокоит нестабильное артериальное давление. В связи с приближением сезона цветения растет число обращений к специалистам-аллергологам. Тем не менее чаще всего пациенты обращаются к гинекологам — 17%, неврологам — 14% и гастроэнтерологам — 12%», - пишет ТАСС.

По данным сервиса DocDoc, популярностью пользуются терапевты, педиатры, гинекологи, гастроэнтерологи и аллергологи.

Рубрики: Инфекционные болезни

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