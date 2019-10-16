Санпропускник во дворе. В больнице Семашко готовы встречать "коронавирусных" пациентов

Городская больница № 38 им. Семашко с полуночи должна начать прием пациентов с коронавирусом. Об этом "Доктору Питеру" сообщили в клинике Пушкина. Медучреждение разделили на "чистую" и грязную" зоны, создали оригинальный санпропускник прямо во дворе.

За пять дней в Городской больнице № 38 им. Семашко, которую перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19, установили необычную для Петербурга конструкцию - санитарно-пропускной пункт при выходе из «грязной зоны» прямо во дворе больницы.

Как сообщили в медучреждении, санитарно-пропускной пункт рассчитан на 38 человек. В нем сконструировано 38 индивидуальных шкафов, душ, гардеробные, раздевалки, работает система дезинфекции. Как сообщили "Доктору Питеру" в клинике, есть все необходимые средства индивидуальной защиты.

Напомним, 21 апреля отделение терапии больницы им. Семашко начало работать после выхода из карантина. Тесты врачей и пациентов оказались отрицательными. В связи с тем, что в больницу были переведены часть пациентов из хирургического отделения Александровской больницы, перепрофилирование под COVID-19, запланированное на 28 апреля, предлагали отложить до выписки пациентов и особого распоряжения. Однако больница, несмотря на сложившиеся обстоятельства, успела все сделать к запланированному ранее сроку.

Сейчас медучреждение готово к перепрофилированию: часть врачей прибывают с вещами, пациентов с коронавирусной инфекцией еще не доставляли. Для них уже подготовили 72 палаты, всего 231 койки. Для водителей скорой помощи установлены биотуалеты. Территория больницы разделена на «чистую» и «грязную» зоны.

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