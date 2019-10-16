Ученый СПбГУ назвал 5 способов стать счастливее и спокойнее в домашней изоляции

Известно, что настроение очень тесно связано с выработкой двух нейромедиаторов – дофамина и серотонина. Как поднять свое настроение, не выходя из дома, и почему изоляции может научить сильнее испытывать радость? Об этом рассказал Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов.

По словам Рауля Гайнетдинова, упрощенно дофамин можно назвать нейромедиатором удовольствия и наслаждения, а серотонин — эмоционального равновесия. Последний называют еще «гормоном счастья», но, по словам ученого, это не совсем так. Оба нейромедиатора хорошо изучены и стали основными мишенями для многих психостимуляторов, антидепрессантов и противотревожных средств. Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ назвал 5 способов повысить уровень этих нейромедиаторов в организме.

Триптофановая диета

«Сегодня ученым известно, что концентрацию дофамина нельзя изменить с помощью диеты, а вот серотонина — можно, — говорит профессор Рауль Гайнетдинов. — Ключевые ферменты для синтеза этих нейромедиаторов очень похожи. Отличие заключается в том, что для дофамина он полностью насыщен, а для серотонина — наполовину, значит, можно повышать в крови концентрацию предшественника серотонина, триптофана, и получать увеличение этого нейромедиатора. Триптофан содержится во множестве продуктов: например, в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах. Не зря люди, чтобы успокоиться, пьют на ночь молоко. Кроме того, важную роль в этом процессе играют углеводы: необходимо еще съесть небольшой десерт, чтобы триптофан из крови добрался до мозга. Это важно помнить людям на диетах — для хорошего настроения не стоит слишком строго ограничивать себя в сладком».

Солнечный свет

«Некоторые исследования показывают, что концентрация серотонина зависит от того, сколько человек получает солнечного света, —продолжает нейробиолог. — Потому что процесс его синтеза частично регулируется витамином D, который вырабатывается в организме как раз под воздействием солнца. Есть такое понятие — сезонная депрессия, которой весной или осенью бывают подвержены жители северных регионов, например Финляндии или Санкт-Петербурга. Нередко они связаны именно с недостатком солнечного света».

Чтобы получить «дозу» солнышка не выходя из квартиры, профессор советует почаще бывать на балконе и открывать окна.

Насыщение кислородом

«Логично предположить, что, если человек долго не выходит из дома и не получает достаточное количество кислорода, у него может возникнуть дисбаланс нейромедиаторов, — объясняет ученый. — Потому что этот жизненно важный газ тоже участвует в синтезе серотонина. С помощью метода гипербарической оксигенации, когда кровь пациента в специальной барокамере насыщают кислородом, сегодня даже пытаются лечить депрессии. Ну и известный факт, что во время выполнения упражнений в кровь тоже попадает большое количество кислорода. Кстати, физическая нагрузка способствует нейрогенезу — восстановлению нервных клеток».

Запах хвои

По словам ученого, исследования показывают, что ароматерапия также способна улучшить настроение человека.

«Сегодня мы занимаемся изучением "двоюродных братьев" серотонина и дофамина — следовых аминов и рецепторов к ним, в частности TAAR5, и смогли доказать, что эти рецепторы представлены не только в обонятельной системе, но и в отделах мозга, ответственных за эмоции, — рассказывает Рауль Гайнетдинов. — Что интересно, TAAR5 отвечает за восприятие инстинктивных самых неприятных для человека запахов, которые вызывают негативные эмоции. Однако выяснилось, что блокатором для этих рецепторов является вещество тимберол, которое имеет запах смолы хвойных деревьев. Вот почему я не удивлен попыткам лечения депрессии и тревожности с помощью ароматерапии, включающей запах сосновых деревьев».

Дофаминовое голодание

Как рассказывают в СПбГУ, сегодня получила известность необычная практика из Кремниевой долины под названием «дофаминовое голодание». Люди, пресыщенные удовольствиями, стараются на время ограничить себя во вкусной еде, гаджетах, компьютерных играх, сериалах, общении и алкоголе, чтобы, как они считают, временно избежать пика выброса дофамина и дать дофаминовым рецепторам стать более чувствительными.

«Изоляция, в которой мы все сегодня оказались, в какой-то степени тоже "дофаминовое голодание", — говорит нейробиолог. — Практика воздержания от удовольствий в виде поста знакома многим религиям, если подходить очень упрощенно, то это такая "переустановка дофаминового нуля". В целом данная теория является более-менее правдоподобной, но, конечно же, не все так просто: кроме дофамина важную роль в эмоциональном состоянии играют серотонин, норадреналин, эндорфины и многие другие нейромедиаторы, и взаимодействие между ними очень сложное. Все же думаю, что, когда мы снова сможем пойти в любимое кафе или встретиться с близком другом, радость от этих событий на фоне "дофаминового голодания" во время самоизоляции будет намного ярче и мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше».

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