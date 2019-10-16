Кардиолог объяснил, как сохранить здоровье ребёнка в самоизоляции, и что делать, если появились проблемы

Кардиолог объяснил, как сохранить здоровье ребёнка в самоизоляции, и что делать, если появились проблемы11:43, 27.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В самоизоляции дети лишены прогулок на свежем воздухе и физической активности. Многие сутками сидят за компьютерами или смотрят телевизор. Леонид Макаров, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА, рассказал, как позаботиться о здоровье ребёнка в таких условиях.
Одна из главных проблем, с которым сейчас сталкиваются родители - нежелание ребенка сидеть дома, особенно в хорошую погоду весной. По словам Леонида Макаров, руководителя Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА и эксперта общественной организации «Хрустальное сердце», когда светит солнце, прогулки нужны взрослым и детям - необходимо получать запас витамина D. Риск заражения повышается в людных местах, но изолированные прогулки узким кругом семьи рядом с домом при соблюдении мер безопасности вреда не принесут. Проблему представляет скученность детей, массовое их скопление в учебных заведениях, игры, в том числе, спортивные. А прогулки узким кругом семьи рядом с домом при соблюдении мер безопасности, ну и, конечно, законодательства, полезны.
Режим карантина и самоизоляции сильно ограничивает физическую активность ребенка. По словам Леонида Макарова, родители должны продумать, как организовать минимальные занятия спортом. Например, можно ввести утреннюю зарядку, купить малогабаритные тренажеры.
Эксперт: Коронавирус может быть смертельно опасен для детей с хроническими заболеваниями
По словам врача, главные враги – это лежание на диване, просмотр ТВ целыми днями, гаджеты и обильная еда. В рационе должно быть много овощей, фруктов, витаминов. Сладости необходимо сократить.
О проблемах с сердцем у ребенка подскажут определенные симптомы, например, сердцебиение, обмороки, внезапная слабость, посинение или бледность губ при нагрузке. Боли в области грудной клетки, часто принимаемые за боли в сердце – нередко проблема позвоночника, особенно при долгом сидении за рабочим столом.
«Разумное чередование физической и умственной нагрузки – лучший способ профилактики. При очевидных опасных состояниях (потеря сознания, остановка дыхания, сердца) – незамедлительный вызов скорой. Желательно, чтобы родители хотя бы в общих чертах обладали приемами первой помощи до приезда медиков. На минимальные жалобы на перебои, боли в сердце желательно измерить пульс, артериальное давление, так как на банальные жалобы ни участковый не придет, ни поликлиника не примет», - рассказал специалист.
Врач добавил, что сейчас все мировые медицинские кардиологические журналы полностью посвящены проблеме коронавируса, его связи с заболеваниями сердца: «Пока типичным являются проявление острого легочного сердца в тяжелых случаях. Конечно, это больше проблема взрослых с хроническими заболеваниями, но что будет дальше – вопрос исследований и наблюдения за больными».
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев