Кардиолог объяснил, как сохранить здоровье ребёнка в самоизоляции, и что делать, если появились проблемы

В самоизоляции дети лишены прогулок на свежем воздухе и физической активности. Многие сутками сидят за компьютерами или смотрят телевизор. Леонид Макаров, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА, рассказал, как позаботиться о здоровье ребёнка в таких условиях.

Одна из главных проблем, с которым сейчас сталкиваются родители - нежелание ребенка сидеть дома, особенно в хорошую погоду весной. По словам Леонида Макаров, руководителя Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА и эксперта общественной организации «Хрустальное сердце», когда светит солнце, прогулки нужны взрослым и детям - необходимо получать запас витамина D. Риск заражения повышается в людных местах, но изолированные прогулки узким кругом семьи рядом с домом при соблюдении мер безопасности вреда не принесут. Проблему представляет скученность детей, массовое их скопление в учебных заведениях, игры, в том числе, спортивные. А прогулки узким кругом семьи рядом с домом при соблюдении мер безопасности, ну и, конечно, законодательства, полезны.

Режим карантина и самоизоляции сильно ограничивает физическую активность ребенка. По словам Леонида Макарова, родители должны продумать, как организовать минимальные занятия спортом. Например, можно ввести утреннюю зарядку, купить малогабаритные тренажеры.

По словам врача, главные враги – это лежание на диване, просмотр ТВ целыми днями, гаджеты и обильная еда. В рационе должно быть много овощей, фруктов, витаминов. Сладости необходимо сократить.

О проблемах с сердцем у ребенка подскажут определенные симптомы, например, сердцебиение, обмороки, внезапная слабость, посинение или бледность губ при нагрузке. Боли в области грудной клетки, часто принимаемые за боли в сердце – нередко проблема позвоночника, особенно при долгом сидении за рабочим столом.

«Разумное чередование физической и умственной нагрузки – лучший способ профилактики. При очевидных опасных состояниях (потеря сознания, остановка дыхания, сердца) – незамедлительный вызов скорой. Желательно, чтобы родители хотя бы в общих чертах обладали приемами первой помощи до приезда медиков. На минимальные жалобы на перебои, боли в сердце желательно измерить пульс, артериальное давление, так как на банальные жалобы ни участковый не придет, ни поликлиника не примет», - рассказал специалист.

Врач добавил, что сейчас все мировые медицинские кардиологические журналы полностью посвящены проблеме коронавируса, его связи с заболеваниями сердца: «Пока типичным являются проявление острого легочного сердца в тяжелых случаях. Конечно, это больше проблема взрослых с хроническими заболеваниями, но что будет дальше – вопрос исследований и наблюдения за больными».

© Доктор Питер