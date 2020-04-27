Роскачество: Имбирь, травы и чеснок не спасут от коронавируса

Продукты не помогут уничтожить коронавирус, будь то чеснок, имбирь, сборы трав или эфирные масла. Эксперты Роскачества напомнили: победить болезнь помогут только назначенные врачом лекарства.

Во время эпидемии коронавируса в интернете и аптеках появились средства, которые якобы помогают победить COVID-19. По данным бельгийской мониторинговой организации Test Achats, которые приводит Роскачество, чаще всего под таким видом продают сборы трав и эфирные масла. Однако доказательств, что травы помогут уничтожить коронавирус нет. Кроме того, покупатель, заказавший определенную травяную смесь в сети, может получить что угодно, даже обычное сено.

Требования к таким сборам устанавливаются разными нормативными документами, в зависимости от того, к какой именно категории товаров относится тот или иной сбор - лекарственным средствам, биологически активным добавкам (БАД) или чайным травяным напиткам.

«Лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья - документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения - по которой они выпускаются, а также инструкция по применению, дозировки и прочая информация», - сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

На этикетке БАДов должна быть информация о составе, противопоказаниях, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, отметка о государственной регистрации, а также о том, что БАД не является лекарством.

Также популярность выросла и у эфирных масел, которые тоже якобы уничтожают вирусы. Маркетологи нередко ссылаются на научные исследования о противовирусном действии масел. Но это лишь уловки, считают в Роскачестве.

«Они действительно продемонстрировали ограниченную антивирусную способность, например, при исследованиях герпеса и гриппа. Однако тестирования проходили на клетках, выращенных в лаборатории, и на основании таких испытаний нельзя делать вывод, что эфирное масло действительно может помочь справиться с вирусом. Не было никаких исследований о влиянии эфирных масел на новый коронавирус».

Кроме того, в некоторые случая использование масел может вызвать аллергию и другие побочные эффекты.

Народные средства, например, лук, чеснок и имбирь тоже не спасут от коронавирусной инфекции. Эти продукты полезны, но малоэффективны при COVID-19.

По словам заведующего диагностическим отделением ФГАУ НЦЗД Минздрава России Владимира Таточенко, эти продукты использовались для лечения болезней, когда не было других средств.

© Доктор Питер