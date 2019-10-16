Роддом №10 на Тамбасова открылся после карантина. Главврач рассказала, как теперь будут принимать пациенток

Роддом №10 на Тамбасова возобновил прием беременных и рожениц после двухнедельного карантина. Главный врач роддома Лада Иванова рассказала, как теперь будет строиться логистика пациенток при оказании медпомощи, чтобы защитить их и медиков от возможного инфицирования коронавирусом.

О закрытии 10-го роддома на карантин из выявления у одной из пациенток симптомы, схожие с симптомами COVID-19, «Доктор Питер» сообщал 13 апреля. Сегодня с 9 утра «десятка» возобновила прием беременных и рожениц.

«Мы полностью открываемся после завершения карантина и дезинфекции. Как вы видели в телевизионных репортажах, в здании от чердака до подвала проведена самая современная санитарная обработка всех помещений, заменены фильтры в вентиляции. Все сотрудники, которые выйдут на работу, прошли карантин и имеют отрицательные анализы на COVID-19», - говорится в обращении главного врача роддома Лады Ивановой, опубликованного накануне открытия на сайте медучреждения.

В своем обращении главврач также рассказала о том, как теперь будет строиться логистика приема и процесса оказания помощи женщинам.

При поступлении беременной или рожающей женщины, в зависимости от экстренности ситуации, её сначала будет обследовать в «санпропускнике-палатке» или в машине скорой. Обследование будет заключаться в измерении температуры тела, внешнем осмотре на симптомы ОРВИ, сборе эпиданамнеза, проведении теста на COVID-19 (уточняется, что результат должен быть готов через сутки). Если все хорошо, после этого на руку пациентки будут надевать бумажный браслет жёлтого цвета, обозначающий, что она «условно здоровая», и провожать в приёмное отделение роддома. Если у беременной во время первичного догоспитального приема будут выявлены признаки ОРВИ или неблагоприятный эпиданамнез, её будут сразу будут переводить в Боткинскую больницу или роддом №16. Уточняется, что если такая женщина уже в процессе родов, то её направят в отдельный родильный бокс, выделенный на первом этаже приёмного покоя 10-го роддома. После окончания родов женщина и ребёнок переводятся в больницу им. Боткина или Роддом №16, а этот бокс проходит полную дезинфекционную обработку.

Уже в приемном отделении будет проводиться, как и раньше, стандартный осмотр беременной. Далее пациентку с желтым браслетом будут переводить в родильное или дородовое отделение с желтой маркировкой. Медперсонал этих отделений также носит жёлтые браслеты.

«В родильном доме есть «желтое родильное» (это 5 этаж одноместные родильные залы с санузлами – наше самое красивое родильное отделение), «жёлтое дородовое» и «жёлтое послеродовое» отделения», - объясняет главврач.

Спустя сутки, если получен отрицательный результат анализа на коронавирусную инфекцию, с пациентке вместо желтого браслета будут давать зеленый (она считается здоровой) и переводить в «зелёную зону» роддома, где организованы одноместные «зелёные родильные залы», «зелёное дородовое» и «зелёное послеродовое» отделения. В них работают медики также в зелёных браслетах. При получении положительного результата анализа женщину будут экстренно переводить в роддом №16, а в отделении проводить дезинфецию. «Женщины, имевшие контакт с этой пациенткой будут считаться «контактными» и вопрос с ними будет решаться индивидуально. Они будут экстренно обследованы на COVID-19 дополнительно», - добавляет Лада Иванова.

При поступлении в отделение «Семейные роды» женщины будут проходить аналогичное обследование в санпропуснике-палатке. Далее их будут провожать в отдельный приемный покой отделения, а затем в отдельную палату, в которой она будет находиться в течение всего периода пребывания в роддоме. «Родильные залы отделения «Семейные роды» делятся на жёлтые и зелёные. В идеале приезжать в роддом за 1-2 дня до предполагаемой даты родов, чтобы успеть получить результат обследования на COVID-19», - уточняется в обращении главврача.

Главврач также обратилась к пациенткам с просьбой внутри здания роддома не контактировать с другими женщинами и не ходить по палатам. А также напомнила, что у них есть возможность по телефону заказать еду из буфета – её принесут в одноразовых контейнерах прямо в палату администраторы отделения.

Напомним, накануне «Доктор Питер» сообщал, что после временного закрытия возобновил прием беременных и рожениц роддом №18 на проспекте Солидарности. В Петербурге остается закрытым 17-й роддом.

© Доктор Питер