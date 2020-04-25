За год более 100 человек привезли в Россию малярию

За прошлый год в России зарегистрировали 108 завозных случаев малярии. В основном смертельно опасной болезнью россияне заражались в Африке. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре сегодня, во Всемирный день борьбы с малярией.

«В 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 108 случаев завозной малярии (0,07 на 100 тыс. населения) в 32 субъектах Российской Федерации. Случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано», - говорится в сообщении петербургского Роспотребнадзора.

Малярию в страну привозили как россияне после служебных командировок и отдыха, так и коренные жители эндемичных стран. В большинстве случаев (92) заражение происходило в 25 странах Африканского континента: в Нигерии (15 случаев), Кот-д'Ивуаре (8 случаев), Гвинее, Чаде, Камеруне, Кении (по 6 случаев), ЦАР (5 случаев), Анголе, Уганде (по 4 случая), Гане, Нигере, Танзании, Южном Судане, Демократической Республике Конго (по 3 случая), Буркина-Фасо, Конго, Либерии, Сьерра-Леоне (по 2 случая), Габоне, Мадагаскаре, Мозамбике, Того, Экваториальной Гвинее, Эфиопии и Судане (по 1 случаю).

Как подчеркивают эпидемиологи, тропическая малярия способна привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов. Для защиты от болезни за неделю до выезда в «тропики» рекомендуется начинать регулярный прием противомалярийного препарата. Принимать его надо в течение всей поездки и один месяц после возвращения домой. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом. Также советуют использовать средства защиты от укусов комаров, закрывать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.

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Справка

Малярия – паразитарная тропическая болезнь и проявляется приступами лихорадки, анемией, увеличением селезенки. Существует 4 вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Самая тяжелая - тропическая. Болезнь передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров. Есть и еще два пути заражения - при переливании крови и внутриутробный. Попавшие, в организм человека во время укуса малярийных комаров паразиты циркулируют в крови, а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются.

Инкубационный период тропической малярии колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной головной болью. В ряде случаев приступы малярии наступают без озноба. Летальность при тропической малярии составляет 10-40% в зависимости от времени начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники.

© Доктор Питер