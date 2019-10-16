Главный санврач Петербурга досрочно сняла запрет на плановые прививки детям

С 24 апреля в Петербурге разрешили проведение плановой вакцинации детям и вакцинации по эпидпоказаниям. Запрет на прививки главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сняла досрочно – ранее он был введен до 30 апреля.

На сайте петербургского Роспотребнадзора появилось новое, уже второе за сегодня, постановление Наталии Башкетовой - №9 от 24.04.2020 «О внесении изменений в постановление главного главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 23.03.2020 №3». В опубликованном документе главный санврач снимает с 24 апреля запрет на «плановую вакцинацию детского населения и вакцинацию по эпидемическим показаниям». Он был установлен до 30 апреля. Согласно последней редакции этого постановления за №4 от 25 марта, запрещалась плановая вакцинация детям и взрослым, за исключением прививок новорожденным в роддомах и перинатальных центрах. Прививки по эпидпоказаниям (например, против клещевого энцефалита или бешенства) под запрет не попадали. Однако по факту сделать ту же прививку от клещевого энцефалита в поликлиниках сделать было практически невозможно.

По информации на сайте Роспотребнадзора, с 20 по 26 апреля по инициативе ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации. Неделя уже подходит к концу. В то же время до 29 апреля эпидемиологи ведомства проводят для петербуржцев «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики, а сегодня сообщили о более сотне петербуржцев, пострадавших на прошлой неделе от клещей (прививку против клещевого энцефалита делают по эпидпоказаниям - Прим. ред.).

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