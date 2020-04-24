«Не надо соблазнять»: Главный нарколог Минздрава назвал дистанционную продажу спиртного преступлением

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что разрешение продавать спиртное дистанционно - это преступление, поскольку соблазняет россиян приобретать алкоголь.

Напомним, в 2018 году Минфин сообщил о внесении законопроекта, разрешающего онлайн-продажу пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, а с 2020 года - всего алкоголя. Несколько недель назад заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что ведомство ожидает оперативного принятия решения по этому законопроекту.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн уверен, что разрешать онлайн-торговлю спиртным в России нельзя.

«Я категорически против. Нельзя потворствовать, соблазнять людей. Это преступление, на мой взгляд», - цитируют врача РИА Новости.

Врач добавил, что на самоизоляции россияне стали меньше курить. По его мнению, на это влияет информация в СМИ, а также давление со стороны родных: «Человек, который изолирован в небольшом пространстве, причем с женой и детьми, он, конечно, меньше курит. Есть давление семьи с одной стороны, а с другой - в небольшом пространстве это тяжело делать».

Как писал «Доктор Питер», за последний месяц россияне стали чаще покупать антипохмельные средства. Согласно отчету DSM Group, с 9 марта по 12 апреля было куплено 790,6 тысячи упаковок таких препаратов, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.