Клещи проснулись: за неделю на укусы пожаловались более ста петербуржцев

За 16 неделю этого года в петербургские клиники из-за укусов клещей обратились более ста горожан, в том числе 32 ребенка. Как сообщили в Роспотребнадзоре, большинство пострадавших встретились с клещами в Ленинградской области.

В Петербурге и Ленобласти с наступлением весны активизировались клещи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за 16 неделю 2020 года (с 13 по 19 апреля) в городские медучреждения из-за укусов клещей обратились 101 человек, в том числе 32 ребенка.

Как сообщили в ведомстве, большинство укусов зафиксированы на территории Ленинградской области, в Петербурге - всего 11: по 2 пострадавших зарегистрировано в Курортном, Пушкинском, Колпинском, Московском районах, по 1 в Кировском, Выборгском, Приморском районах.

В петербургских лабораториях исследовали 75 клещей, 15 из них оказались переносчиками боррелиоза.

Лучшая профилактика «клещевых болезней» - прививка. Так, с 1 января против клещевого энцефалита привили 7214 человек, из них – 2280 детей, ревакцинированы 8485 петербуржцев.

© Доктор Питер