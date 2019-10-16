Глава Минздрава назвал число «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией

В тяжелом состоянии в России находятся 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в российских больницах в тяжелом состоянии находятся 1,3 тысячи пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

По словам министра, все регионы уже получили деньги, выделенные из федерального бюджета на открытие новых коек для пациентов с COVID-19, план по выделению коек в больницах для пациентов с коронавирусом выполнен на 96%, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти выделили 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тысяч реанимобилей, эти деньги дожны поступить в регионы в ближайшее время.

Напомним, сейчас в России зафиксировано 68 622 заболевших коронавирусом, выздоровели 5568 пациентов, а 615 человек умерли.