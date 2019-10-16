Глава Минздрава назвал число «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией

Глава Минздрава назвал число «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией14:33, 24.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В тяжелом состоянии в России находятся 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в российских больницах в тяжелом состоянии находятся 1,3 тысячи пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
По словам министра, все регионы уже получили деньги, выделенные из федерального бюджета на открытие новых коек для пациентов с COVID-19, план по выделению коек в больницах для пациентов с коронавирусом выполнен на 96%, пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин сообщил, что власти выделили 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тысяч реанимобилей, эти деньги дожны поступить в регионы в ближайшее время.
Напомним, сейчас в России зафиксировано 68 622 заболевших коронавирусом, выздоровели 5568 пациентов, а 615 человек умерли.
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