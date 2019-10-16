/ 18+

Иммунолог призвал аллергиков быть особенно осторожными во время эпидемии COVID-19

17:39, 23.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Россияне, страдающие аллергией, входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, сообщил иммунолог Владимир Болибок. Он рассказал, почему коронавирус особенно опасен для аллергиков и как от него защититься.

Иммунолог призвал аллергиков быть особенно осторожными во время эпидемии COVID-19

Врачи начинают готовиться к сезону аллергии - в первой половине мая начинается период активного цветения. По прогнозам, именно в это время ожидается пик эпидемии COVID-19. Как рассказал иммунолог Владимир Болибок, аллергики входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.

«Аллергия — это один из видов нарушения работы иммунной системы. У людей, которые страдают аллергическими реакциями, в организме постоянно есть аллергическое воспаление. Они более уязвимы к любой инфекции», - цитирует врача «Вечерняя Москва».

Как лечиться инфицированным коронавирусом на дому, комздрав Петербурга объяснил в специальной памятке

Кроме того, если аллергик все же заразится коронавирусом, у него может появиться нежелательная реакция на препараты.

Владимир Болибок посоветовал страдающим аллергикам как можно чаще оставаться дома и не проветривать помещение, чтобы в квартиру не попала пыльца.

Рубрики: Аллергология, Инфекционные болезни, Общество

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Новости компаний

Читать дальше

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×