Иммунолог призвал аллергиков быть особенно осторожными во время эпидемии COVID-19

Россияне, страдающие аллергией, входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, сообщил иммунолог Владимир Болибок. Он рассказал, почему коронавирус особенно опасен для аллергиков и как от него защититься.

Врачи начинают готовиться к сезону аллергии - в первой половине мая начинается период активного цветения. По прогнозам, именно в это время ожидается пик эпидемии COVID-19. Как рассказал иммунолог Владимир Болибок, аллергики входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.

«Аллергия — это один из видов нарушения работы иммунной системы. У людей, которые страдают аллергическими реакциями, в организме постоянно есть аллергическое воспаление. Они более уязвимы к любой инфекции», - цитирует врача «Вечерняя Москва».

Кроме того, если аллергик все же заразится коронавирусом, у него может появиться нежелательная реакция на препараты.

Владимир Болибок посоветовал страдающим аллергикам как можно чаще оставаться дома и не проветривать помещение, чтобы в квартиру не попала пыльца.