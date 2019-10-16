Россияне стали чаще покупать препараты от похмелья

За последний месяц россияне стали чаще покупать антипохмельные средства. Согласно отчету DSM Group, с 9 марта по 12 апреля было куплено 790,6 тысячи упаковок таких препаратов, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи средств от похмелья в России резко выросли, следует из отчета DSM Group. Так, с 9 марта по 12 апреля россияне купили 790,6 тысячи упаковок антипохмельных препаратов, что на 83% больше, чем за этот же период прошлого года. Лидерами продаж стали «Упсарин», «Лимонтар», «Алка-зельтцер», аспирин, «Зорекс» и «Алька-прим».

С начала года покупатели приобрели 1,9 млн упаковок препаратов от похмелья — это на 24% больше, чем в 2019 году. Самые большие объемы продаж зафиксированы в Москве, Московской области и Петербурге, пишут «Известия».

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что такие показатели вовсе не означают, что россияне стали больше пить. По его мнению, многие используют средства от похмелья для лечения гриппа и ОРВИ, а также покупают «про запас»: «Наши люди всегда покупали водку, гречку и соль в экстренных ситуациях. Но увеличение продаж не значит, что они всё это выпьют и съедят».

Эту точку зрения не разделяет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Он считает, что на самоизоляции россияне стали чаще выпивать: «Это было ожидаемо в ситуации, когда многим людям нечем заняться дома и отсутствует такой сдерживающий фактор, как необходимость ходить на работу. Проблема будет усугубляться из-за майских праздников, которые, видимо, пройдут в том же режиме».