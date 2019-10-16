Из-за коронавируса россияне с ВИЧ могут остаться без лекарств

​Поставки самых востребованных препаратов для лечения ВИЧ перенесены из-за «форс-мажорных обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса». Из-за COVID-19 в Китае и Индии начались проблемы с производством субстанции для лекарств. Пациенты просят правительство о помощи. В Петербурге обещают не допустить перебоев с препаратами.

Активисты движения «Пациентский контроль», которое помогает россиянам с ВИЧ, обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой не допустить перебоев с лекарствами, от которых зависят жизни пациентов. Речь идет о дарунавире (в дозировке 400, 600 и 800 мг), ламивудине (150 и 300 мг), тенофовире (300 мг) и ламивудине/зидовудине (150/300 мг).

В обращении говорится, что в феврале, незадолго до начала торгов в конкурсах на поставку АРВ-препаратов, дистрибьюторы предупредили Минздрав о возникших проблемах. По их словам, к этому привели форс-мажорные обстоятельства, связанные с эпидемией коронавируса: в Китае и Индии «возник острый дефецит активного фармацевтического ингредиента субстанции».

По первоначальному плану, лекарства должны были поступить в регионы не позднее 15 мая, но сроки закупок сдвинулись на несколько месяцев. Согласно данным сайта госзакупок, по дарунавиру они были сдвинуты на 30 июня, по ламивудину — на 30 июня либо 30 сентября, по ламивудину/зидовудину — на 30 сентября.

Больше всего активистов тревожат возможные перебои с ламивудином и тенофовиром - они входят почти в каждую схему лечения ВИЧ. В общей сложности эти препараты принимают более 450 тысяч россиян.

В Минздраве считают, что перебоев с выдачей лекарств не будет: по данным, представленным регионами в апреле 2020 года, средний запас по каждому препарату - шесть месяцев, пишет «Коммерсант».

При этом, на сайте «Перебои.ру» практически каждый день появляются сообщения от пациентов со всей России c жалобами на невозможность получить необходимое лекарство.

В Петербурге перебоев обещают не допустить: как рассказали «Доктору Питеру» в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, препаратов достаточно, поскольку часть из них закупается за счет регионального бюджета. Лекарства, например «Эвиплера» (Рилпивирин/Эмтрицитабин/Тенофовир), выдаются пациентам на три месяца. Перебои с ламивудином и другими препаратами в ближайшее время не предвидятся.

© Доктор Питер