В НИИ Склифосовского предлагают лечить коронавирус гелием

В НИИ Склифосовского предлагают лечить коронавирус гелием10:12, 23.04.2020 / Верcия для печати / 8 комментариев
Специалисты НИИ скорой помощи им. Склифосовского проводят испытания новой методики лечения COVID-19. Предполагается, что победить инфекцию поможет гелий.
Московские медики планируют лечить коронавирусную инфекцию гелием, испытания нового метода проходят в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Как пояснили специалисты, у гелия есть особое свойство, которое эффективно в лечении острых легочных заболеваний: он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Гелий помогает предотвратить кислородное голодание, благодаря чему у пациента не будет осложнений, связанных с COVID-19. Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в организме.
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Испытания будут проводить с помощью специального аппарата. Работать он будет так: в течение 15 минут пациент дышит оксидом гелия, подогретым до 92 градусов. При этом за счет увеличения кровотока в легких, улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, пишут РИА Новости.
Разработкой российских медиков заинтересовались в США, Франции и других странах Европы.
8 комментариев Оставить комментарий
"в течение 15 минут пациент дышит оксидом гелия, подогретым до 92 градусов" - что-что, простите? Автор текста пробовал сунуть руку в воду или пар 92 градусов? А подышать?
Или это в Фаренгейтах значение?
Дмитрий, сходите в русскую парную или финскую сауну для эксперимента. И посмотрите на термометр, который обычно там вист. Вас ждет интересное открытие!
Оксид чего-чего, простите?
Химоза в школе учила, что благородные газы химически инертны. Карабиненко рассказывал о применении гелия и оксида АЗОТА.
Эпический бред... Если сможете получить оксид гелия, не забудьте зайти за нобелевкой. Если пациент будет дышать смесью, подогретой до 92 градусов, он получит ожег дыхательных путей. А дышать смесью, не содержащей кислорода в течении 15 минут невозможно. Я понимаю, что современное образование учит в основном копипастить не читая, но... Что интересно, ещё пару дней назад там была смесь оксида азота и гелия, и не было 92 градусов. Зато был госзаказ на аппарат "Тианокс" и очень сложное производство смеси. ИМХО они не вирус лечат, а свой карман. Кому война, а кому мать родна.
Ребята (докторпитер), ну нельзя бред публиковать, хоть немного проверяйте, что пишете. Применяется смесь гелия и оксида азота. Последних, кста, тоже не один вариант :)
да ладно, 2 недели назад обещали наладить выпуск ИВЛ на базе какой то конторы рога и копыта. как результаты? очень интересно.
Кровь из глаз!