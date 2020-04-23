В НИИ Склифосовского предлагают лечить коронавирус гелием

Специалисты НИИ скорой помощи им. Склифосовского проводят испытания новой методики лечения COVID-19. Предполагается, что победить инфекцию поможет гелий.

Московские медики планируют лечить коронавирусную инфекцию гелием, испытания нового метода проходят в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Как пояснили специалисты, у гелия есть особое свойство, которое эффективно в лечении острых легочных заболеваний: он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Гелий помогает предотвратить кислородное голодание, благодаря чему у пациента не будет осложнений, связанных с COVID-19. Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в организме.

Испытания будут проводить с помощью специального аппарата. Работать он будет так: в течение 15 минут пациент дышит оксидом гелия, подогретым до 92 градусов. При этом за счет увеличения кровотока в легких, улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, пишут РИА Новости.

Разработкой российских медиков заинтересовались в США, Франции и других странах Европы.