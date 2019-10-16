Биолог объяснила, почему люди стали идеальными «хозяевами» для вирусов

​Человечество - это супервид, который живет во всех уголках планете, и при этом сохраняет тесное взаимодействие друг с другом. По мнению биолога Марии Воронцовой, именно это сделало человека идеальным «хозяином» для любого вируса.

С помощью людей, обитающих по всему миру, вирусу легко распространиться, поэтому они используют нас в качестве «хозяев». Об этом рассказала биолог и участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

«Отсутствие подобных эпидемий раньше можно объяснить тем, что человечеству везло, и второе - мы еще не достигли критической массы. Сейчас человечество - это супервид, который распространен всюду. Его очень выгодно использовать вирусу в качестве "хозяина", потому что легко распространиться. Человечество стало еще и очень связанным: самолеты, поезда, корабли курсируют постоянно, прокладка дорог к месторождениям и через леса. Вирусу встретиться с человеком легко», - цитируют специалиста РИА Новости.

По словам биолога, раньше человека и животного разделяла дикая природа, но сейчас люди проникли и туда: «В нетронутой природе у животных есть свой дом, свой биотоп. Этот дом катастрофически сократился. Были тропические леса, куда человек не проникал. Жили рядом местные жители, которые и болели, но далеко вирус не выходил».