Роспотребнадзор: Дети могут заражать других коронавирусом дольше, чем взрослые

Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, но инкубационный период у них длится дольше. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Дети, инфицированные COVID-19, могут более длительное время заражать окружающих, чем взрослые. Об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.

«Заболевание у детей протекает легче, но, с другой стороны, есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, остаются источниками инфекции», - цитируют эксперта РИА Новости.

Напомним, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 пациентов умерли. В Петербурге COVID-19 выявили у 2267 пациентов, 14 умерли.