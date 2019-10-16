Академик Айламазян: Постоянно тестировать беременных на коронавирус бессмысленно и небезопасно

Всех беременных петербурженок на поздних сроках обязали каждую неделю делать тест на COVID-19. Женщины не понимают, зачем нужен это риск? Тем более, если роды могут начаться в любой момент, а результата анализа можно ждать долго. «Доктор Питер» решил спросить об этом экс-директора НИИ им. Отта, а ныне советника губернатора Эдуарда Айламазяна.

Петербурженка Татьяна рассказала «Доктору Питеру», что переживает за свою беременную дочь. По распоряжению комитета по здравоохранению, девушке, как и остальным беременным на последних сроках, надо каждую неделю сдавать тест на коронавирус.

- Какой смысл сидеть в самоизоляции, если каждую неделю предлагают ездить на общественном транспорте и сдавать тест? Анализ делается несколько дней, в течение этого времени можно уже давно родить, - удивляется Татьяна.

Действительно, в распоряжении комитета по здравоохранению №192-р от 6 апреля сказано, что обследование на COVID-19 должны проходить «беременные, при наступлении доношенного срока беременности (он наступает с 37 недели – Прим. ред.) и далее 1 раз в неделю (в женской консультации)». Также тестирование должно проводиться у беременных и рожениц при поступлении в стационар.

В чем смысл такого еженедельного тестирования беременных с учетом всех рисков передвижения по городу в общественном транспорте и длительных сроков получения результатов анализа? Об этом «Доктор Питер» спросил у академика и экс-главного акушера-гинеколога Петербурга Эдуарда Айламазяна, которого губернатор Александр Беглов на прошлой неделе назначил своим советником на общественных началах. В Смольном тогда отмечали, что Эдуард Айламазян на новом посту прежде всего займется организацией работы роддомов в условиях пандемии.

- Я с этим не согласен и буду сегодня поднимать этот вопрос. С точки зрения санэпидрежима нет никакого смысла тестировать беременных каждую неделю, поскольку сам механизм забора биоматериала предполагает хождение всей когорты беременных в общественные места. Или кто-то будет приходить на дом для взятия анализа и также обсеменять квартиры. Это серьезный риск, в котором нет никакого смысла. Я сдал анализ, зашел в магазин и получил инфекцию – если нет признаков ОРВИ, меня надо каждый день тестировать? Тем более результаты анализов мы ждем довольно долго – иногда по 8 дней. Более того, в документах главного санитарного врача страны Анны Поповой нет указания на необходимость проводить такое еженедельное обследование – это не регламентировано. Я думаю, это все отменят, - сказал советник губернатора Эдуард Айламазян.

По мнению академика Айламазяна, бессмысленно проводить тест на COVID-19 и у рожениц при поступлении в роддом – через 5 дней после родов их уже выписывают. Чтобы защитить персонал и пациентов роддомов от коронавирусной инфекции, как считает советник губернатора, нужно регулярное тестирование медперсонала из группы риска (к примеру, работающих в приемных покоях), а также четкая внутренняя маршрутизация.

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