Врач: Бездумное использование гаджетов во время карантина может испортить зрение навсегда

Постоянное использование гаджетов во время самоизоляции может привести к необратимым последствиям, считает главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников. По его словам, особенно опасны мобильные телефоны - «зависание» в них может навсегда испортить зрение.

Из-за вынужденного нахождения дома многие россияне постоянно «зависают» в смартфонах и ноутбуках. Некоторые дают их своим детям, чтобы отвлечь и развеять скуку. По словам главного детского офтальмолога Минздрава Ростовской области Александра Ушникова, последствия не заставят себя долго ждать.

«Малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой», - цитирует врача «РГ».

Специалист напомнил, что постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Он советует чередовать работу и отдых. Во время последнего гаджеты желательно не использовать. «Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут».

Александр Ушников добавил, что из-за долгого использования гаджетов может появляться головная боль, слезотечение, покраснение глаз, затуманенное зрение вдаль.