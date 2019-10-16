В Городском онкодиспансере закрыли на карантин одно отделение и собираются открыть другое

В Городском онкологическом диспансере на Ветеранов закрыли на карантин 9-е онкологическое (хирургическое) отделение. Вчера туда поступила пациентка, у которой повторный тест на коронавирус оказался положительным. Закрытое на карантин отделение химиотерапии планируют открыть уже завтра.

Сегодня в Городском онкологическом диспансере на карантин закрыли 9-е онкологическое (хирургическое) отделение, второе за этот месяц. Как сообщили в медучреждении, причиной для проведения противоэпидемических мероприятий стал подтвержденный результат повторного теста на COVID-19 у пациентки, которая поступила на лечение вчера, 20 апреля. При этом при госпитализации на руках у женщины был отрицательный результат теста, сделанного 16 апреля. Результат повторного анализа, который она сдала позднее, пришел только сегодня. Пациентку перевели в Городскую больницу №20, а отделение закрыли на карантин.

В двухнедельной изоляции оказались 25 пациентов и 13 медработников 9-го онкологического отделения. Завтра все пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию (на третьи сутки после контакта с заболевшим).

Это второе отделение онкодиспансера, которое закрывается на карантин в апреле. «Доктор Питер» ранее писал о закрытии отделения химиотерапии с 9 медработниками и 44 пациентами внутри. Планируется, что уже завтра с него могут снять все ограничения.

«Поступили практически все результаты тестов, положительных нет. Пациенты и медицинские работники отделения чувствуют себя хорошо. Это позволяет надеяться на то, что завтра мы сможем снять с отделения ограничительные противоэпидемические меры», - сообщили в онкодиспансере.

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