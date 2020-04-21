Федеральные клиники Петербурга готовятся отдать петербуржцам с COVID-19 почти 2 тысячи коек

Семь федеральных клиник Петербурга впервые в истории городского здравоохранения будут перепрофилированы под инфекционные больницы. Правда, частично. Как и когда они смогут принимать петербуржцев, заразившихся новым коронавирусом, «Доктор Питер» спросил у руководителей федеральных медучреждений.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для организации лечения пациентам с коронавирусом. Премьер-министр сообщил, что по всей стране в помощь региональному здравоохранению более 60 клиник развернут 45 тыс коек. Для их оснащения и переоснащения регионам и федеральным органам власти выделено более 36 млрд рублей. Об этом Михаил Мишустин сообщил 17 апреля.

Как выяснил «Доктор Питер», пока обещанных денег федеральные клиники не получили, но уже начали «перестройку» в своих подразделениях мощностью в почти две тысячи коек. С одной стороны, в условиях запрета на оказание плановой помощи пациентов из других регионов в них мало, а значит, возможность принимать петербуржцев есть. С другой, к непрофильной для них работе с инфицированными пациентами надо серьезно готовиться. Не для всех это простая задача. Как федеральные клиники с ней справляются, узнавал «Доктор Питер».

Алексей Беляев, НМИЦ онкологии им. Петрова:

- К сожалению, никто не может предсказать, какими темпами будет распространяться коронавириус нового типа в ближайшие месяцы. Если в Петербурге эпидемиологическая обстановка будет признана катастрофической, то и наше не учреждение не сможет работать в привычном режиме. Тогда во второй половине мая 2020 года, его основной клинический корпус (350 коек) будет перепрофилирован в инфекционный стационар. Но даже в такой ситуации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова продолжит лучевую терапию (она проводится в отдельно стоящем корпусе).

При этом будут закрыты детское онкологическое отделение и отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии, оказание всех остальных видов медицинской помощи в лучшем случае будет ограничено.

Учреждение вернется к нормальному режиму работы и начнет работать в полном объеме после нормализации эпидситуации в Петербурге.

Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова:

- В четверг, 23 апреля в 9.00 начнется ввоз пациентов с COVID-19 в Первый мед. Мы развертываем отделения в два этапа. Сначала на 100 коек с 40 аппаратами ИВЛ, потом дополнительно еще 150 - со 100 аппаратами ИВЛ. Эти отделения расположены в хорошо оснащенных корпусах Института хирургии и неотложной медицины, там же - центр реанимации. На входе установлены два компьютерных томографа, есть возможность для сортировки пациентов: с тяжелыми формами заболевания будем госпитализировать сразу в реанимацию, со среднетяжелыми - на койки, где есть кислород.

Евгений Шляхто, директор НМИЦ им. Алмазова:

- Мы будем готовы к приему пациентов с COVID-19 в начале мая. Первая очередь – в корпусе на улице Аккуратова, это 380 коек. Вторая – в здании Института Поленова на улице Маяковского – еще 120 коек. Как и другие клиники, центр Алмазова денег пока не получил, но уже готовится. Устанавливаются стеклянные перегородки, подводится кислород в Институте Поленова.

Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова:

- Мы готовы оказывать помощь петербуржцам, инфицированным COVID-19. Но максимум, что мы сможем выделить под эту программу - 264 койки на Пискаревском проспекте, в больнице Петра Великого. Они расположены в корпусах павильонного типа, практически автономных. Сейчас у нас уже довольно высокая степень готовности – под 80%. То есть завершаем подведение кислорода к койкам, создаем запасы средств индивидуальной защиты для врачей. Пока на уровне Оперативного штаба города решается, кого и когда к нам повезут, но мы уже практически готовы к приему пациентов.

Петр Яблонский, директор НИИ фтизиопульмонологии:

- Отдаем для лечения петербуржцев 25-коечное отделение торакальной хирургии в здании на Лиговском. Здесь проще создать условия для работы с опасной инфекцией. В отделении - автономная вентиляция, три входа, все койки – под кислородом, плюс отделение реанимации на 6 коек с возможностью развертывания до 9 (с ИВЛ), в ней есть ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), предназначенная для самых тяжелых. Наш институт – один из немногих федеральных центров, в котором есть опыт работы в условиях пандемии - в 2009-2010 годах (пандемия свиного гриппа) мы тоже работали с самыми тяжелыми. Очень надеемся, что не все эти ресурсы понадобятся петербуржцам. Хотя понимаем, что если будет веерная развозка скорой помощью пациентов по клиникам, то наша 31 койка будет заполнена через два часа активного ввоза. Мы хотим обратиться с предложением к губернатору: отделения федеральных клиник должны остаться учреждениями третьего уровня, как это определено в нашей системе здравоохранения (первый уровень - амбулаторная служба, второй - городские больницы, третий – федеральные клиники) для оказания помощи самым тяжелым пациентам.

Яков Накатис, главный врач Клинической больницы №122 им. Соколова:

Нам сообщили, что больница вошла в программу перепрофилирования под COVID-19, мы получили чек-лист, в котором много пунктов, мы должны все выполнить и предъявить Роспотребнадзору. Учитывая особенности нашей больницы, перепрофилировать ее придется полностью, это 520 коек. Лаборатория, в которой будут исследоваться мазки на новый коронавирус, уже работает, мы можем выполнять в ней около 100 исследований – сейчас будем обследовать сотрудников атомпрома и химпредприятий, а также сотрудников больницы – по 30-40 человек в день.

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