Роспотребнадзор рекомендует запретить покупателям самим взвешивать продукты

Роспотребнадзор рекомендует запретить покупателям самим взвешивать продукты16:05, 21.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Покупатели не должны сами брать продукты и взвешивать их в магазинах из-за риска заразится коронавирусом. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор призвал запретить покупателям взвешивать овощи и фрукты в магазинах, пишут РИА Новости со ссылкой на рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в организациях торговли.
Как говорится в документе, продавать овощи, фрукты или другие товары нужно уже упакованными.
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Кроме того, ведомство рекомендовало салонами красоты в регионах, где их не закрыли, не предлагать клиентам чай и разводить их по разным кабинетам.
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