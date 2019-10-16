Роспотребнадзор рекомендует запретить покупателям самим взвешивать продукты

Покупатели не должны сами брать продукты и взвешивать их в магазинах из-за риска заразится коронавирусом. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор призвал запретить покупателям взвешивать овощи и фрукты в магазинах, пишут РИА Новости со ссылкой на рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в организациях торговли.

Как говорится в документе, продавать овощи, фрукты или другие товары нужно уже упакованными.

Кроме того, ведомство рекомендовало салонами красоты в регионах, где их не закрыли, не предлагать клиентам чай и разводить их по разным кабинетам.