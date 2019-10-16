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В Роскачестве объяснили, как правильно хранить продукты в холодильнике

13:26, 21.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Все продукты в холодильнике необходимо хранить в упаковках или под закрытыми крышками, сообщили в Роскачестве. Специалисты рассказали, какие еще правила нужно соблюдать, чтобы еда не портилась раньше срока.

В Роскачестве объяснили, как правильно хранить продукты в холодильнике

Эксперты Роскачества рассказали, как нужно хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились и не теряли полезные свойства. Первым делом специалисты советуют хранить продукты в упаковках или под закрытыми крышками: так они не будут впитывать посторонние запахи, а в случае порчи споры плесени не будут разлетаться по холодильнику. Еду без упаковок рекомендуют заворачивать в фольгу.

Продукты с ярко выраженным запахом нужно хранить на отдельных полках. Быстрее всего впитывают запахи яйца, сливочное масло и сыр. Яйца советуют хранить в закрытой упаковке, перед готовкой их необходимо помыть. Если на скорлупе есть трещины, их нужно приготовить как можно скорее - вероятно, в них уже попали микробы и они быстро испортятся.

Готовые продукты нельзя хранить рядом с сырым мясом и полуфабрикатами, чтобы не попали опасные бактерии. Охлажденное мясо следует поместить поглубже.

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В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты: например, творог или молоко. 

Содержимое консервных банок специалисты рекомендуют переложить в отдельную посуду, иначе может появиться металлический привкус - это происходит из-за окисления поверхности банки после вскрытия. 

 

© Доктор Питер

Рубрики: Диетология, Общество

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