СМИ: Фармкомпании могут остановить производство парацетамола, ибупрофена, димедрола

В России могут прекратить выпуск некоторых жизненно важных лекарств, например, ибупрофена и парацетамола, поскольку производство этих препаратов стало невыгодным. Об этом фармкомпании сообщили в письме Минпромторгу.

В России могут прекратить выпуск 50 препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Все дело в низкой максимально допустимой цене и нерентабельности производства, передает «Коммерсант».

Как пишет издание, в Минпромторг обратились фармкомпании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Они могут прекратить выпуск парацетамола, раствора глюкозы, ибупрофена, димедрола и других.

В письме компании сообщается, что себестоимость некоторых лекарств дороже максимально допустимой цены. Так, цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого «Биосинтезом», — 10,1 рубля, а себестоимость производства — 16,46 рубля. Упаковка из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 миллиграммов стоит 12,05 рубля, а себестоимость - 17,21 рубля.

На фармпроизводителях сказалось падения курса рубля и эпидемии коронавируса. По их словам, импортные субстанции стали востребованнее, поэтому выросла и их стоимость. Так, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.