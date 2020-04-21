СМИ: Фармкомпании могут остановить производство парацетамола, ибупрофена, димедрола

СМИ: Фармкомпании могут остановить производство парацетамола, ибупрофена, димедрола11:51, 21.04.2020 / Верcия для печати / 6 комментариев
В России могут прекратить выпуск некоторых жизненно важных лекарств, например, ибупрофена и парацетамола, поскольку производство этих препаратов стало невыгодным. Об этом фармкомпании сообщили в письме Минпромторгу.
В России могут прекратить выпуск 50 препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Все дело в низкой максимально допустимой цене и нерентабельности производства, передает «Коммерсант».
Как пишет издание, в Минпромторг обратились фармкомпании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Они могут прекратить выпуск парацетамола, раствора глюкозы, ибупрофена, димедрола и других.
В письме компании сообщается, что себестоимость некоторых лекарств дороже максимально допустимой цены. Так, цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого «Биосинтезом», — 10,1 рубля, а себестоимость производства — 16,46 рубля. Упаковка из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 миллиграммов стоит 12,05 рубля, а себестоимость - 17,21 рубля.
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На фармпроизводителях сказалось падения курса рубля и эпидемии коронавируса. По их словам, импортные субстанции стали востребованнее, поэтому выросла и их стоимость. Так, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.
6 комментариев Оставить комментарий
Ибупрофен у нас и так давно уже белорусский, а парацетамола всё равно в аптеках нет уже месяц.
А как же импортозамещение? В СССР умели производить парацетамол без закупки сырья за рубежом.
надо же было за 20 лет так развалить страну.
гримасы рыночной экономики, как она есть.
Это гримасы неумелого управления рыночной экономикой. На одних запретах уехать можно только вниз, а ничего другого - не видно.
Причем тут рыночная экономика? Если цена позиции регулируется государством, то это абсолютно не рыночное регулирование.
Дак, если перестанут производить, упадёт цена в закупке и всё вернётся на свои места.