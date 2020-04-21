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СМИ: Фармкомпании могут остановить производство парацетамола, ибупрофена, димедрола

11:51, 21.04.2020 / Верcия для печати / 6 комментариев

В России могут прекратить выпуск некоторых жизненно важных лекарств, например, ибупрофена и парацетамола, поскольку производство этих препаратов стало невыгодным. Об этом фармкомпании сообщили в письме Минпромторгу.

СМИ: Фармкомпании могут остановить производство парацетамола, ибупрофена, димедрола

В России могут прекратить выпуск 50 препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Все дело в низкой максимально допустимой цене и нерентабельности производства, передает «Коммерсант».

Как пишет издание, в Минпромторг обратились фармкомпании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Они могут прекратить выпуск парацетамола, раствора глюкозы, ибупрофена, димедрола и других.

В письме компании сообщается, что себестоимость некоторых лекарств дороже максимально допустимой цены. Так, цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого «Биосинтезом», — 10,1 рубля, а себестоимость производства — 16,46 рубля. Упаковка из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 миллиграммов стоит 12,05 рубля, а себестоимость - 17,21 рубля.

Главный фармаколог Петербурга: Государство составляет список жизненно-важных лекарств и забывает об их важности

На фармпроизводителях сказалось падения курса рубля и эпидемии коронавируса. По их словам, импортные субстанции стали востребованнее, поэтому выросла и их стоимость. Так, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.

Рубрики: Фармакология

6 комментариев Оставить комментарий

Ибупрофен у нас и так давно уже белорусский, а парацетамола всё равно в аптеках нет уже месяц.

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А как же импортозамещение? В СССР умели производить парацетамол без закупки сырья за рубежом.
надо же было за 20 лет так развалить страну.

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гримасы рыночной экономики, как она есть.

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Это гримасы неумелого управления рыночной экономикой. На одних запретах уехать можно только вниз, а ничего другого - не видно.

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Причем тут рыночная экономика? Если цена позиции регулируется государством, то это абсолютно не рыночное регулирование.

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Дак, если перестанут производить, упадёт цена в закупке и всё вернётся на свои места.

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