Страны ООН поддержали всеобщий доступ к вакцине от COVID-19

Страны ООН поддержали всеобщий доступ к вакцине от COVID-1909:20, 21.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Все страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с требованием не создавать лишние запасы вакцин и препаратов, не спекулировать, а также обеспечить всеобщий доступ к ним.
Резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса, которая пока только только разрабатывается, приняли все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.
ООН призвала государства принять меры по обеспечению доступа к препаратам от коронавируса, вакцине, средствам индивидуальной защиты и других медизделий, которые особенно нужны во время эпидемии. Также в резолюции говорится о недопустимости спекуляции и накопление запасов.
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Напомним, коронавирусом заразились более 2,4 млн людей по всему миру, более 165 тысяч умерли. В России зафиксирован 47 121 случай инфицирования, 405 пациентов умерли.
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