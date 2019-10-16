Страны ООН поддержали всеобщий доступ к вакцине от COVID-19

​Все страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с требованием не создавать лишние запасы вакцин и препаратов, не спекулировать, а также обеспечить всеобщий доступ к ним.

Резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса, которая пока только только разрабатывается, приняли все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

ООН призвала государства принять меры по обеспечению доступа к препаратам от коронавируса, вакцине, средствам индивидуальной защиты и других медизделий, которые особенно нужны во время эпидемии. Также в резолюции говорится о недопустимости спекуляции и накопление запасов.

Напомним, коронавирусом заразились более 2,4 млн людей по всему миру, более 165 тысяч умерли. В России зафиксирован 47 121 случай инфицирования, 405 пациентов умерли.