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Страны ООН поддержали всеобщий доступ к вакцине от COVID-19

09:20, 21.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

​Все страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с требованием не создавать лишние запасы вакцин и препаратов, не спекулировать, а также обеспечить всеобщий доступ к ним.

Страны ООН поддержали всеобщий доступ к вакцине от COVID-19

Резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса, которая пока только только разрабатывается, приняли все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС. 

ООН призвала государства принять меры по обеспечению доступа к препаратам от коронавируса, вакцине, средствам индивидуальной защиты и других медизделий, которые особенно нужны во время эпидемии. Также в резолюции говорится о недопустимости спекуляции и накопление запасов.

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Напомним, коронавирусом заразились более 2,4 млн людей по всему миру, более 165 тысяч умерли. В России зафиксирован 47 121 случай инфицирования, 405 пациентов умерли. 

Рубрики: Инфекционные болезни

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